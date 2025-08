Alkohol-Beichte: Laura Karasek drehte betrunken TV-Show

TV-Moderatorin Laura Karasek hat in ihrem Video-Podcast "Was stimmt nicht mit uns?" kürzlich eine ungewöhnliche Anekdote aus ihrer TV-Karriere erzählt. Dabei ging es um einen denkwürdigen Dreh für das Format "Cash oder Karte" bei "Stern TV", bei dem sie und ihr Bruder Niko 2019 nach Bangkok geschickt wurden. Während ein Münzwurf entschied, dass Laura mit einer goldenen Kreditkarte ausgestattet wurde, musste ihr Bruder mit einem Budget von nur 100 Euro auskommen. Für Laura bedeutete das Luxus pur: Sie gönnte sich einen Helikopterflug, eine private Bootsfahrt, Massagen und ließ sich sogar ein Kleid direkt anfertigen. Doch ein Besuch in einem exklusiven Restaurant, das nur Insekten servierte, entpuppte sich für sie als unangenehme Herausforderung.

Die 43-Jährige beschreibt, wie sie sich durch ein Menü aus Maden und Würmern quälen musste – für sie ein kulinarisches Grauen. Der von den Insekten verursachte Ekel und die Länge der Szene haben laut Laura dazu geführt, dass die TV-Bekanntheit des Öfteren zum Glas griff: "Man sieht auch, wie ich immer mehr Wein trinke", erzählte sie schmunzelnd und erklärte: "Ich sah immer verheulter aus, die mussten das alles schneiden. Ich war irgendwann komplett besoffen." Die Erfahrung bleibt der Moderatorin bis heute in Erinnerung – und nicht unbedingt in guter.

Der Video-Podcast "Was stimmt nicht mit uns?" sorgte bereits vor vier Wochen für Aufsehen. Damals wurde angekündigt, dass Laura und Evelyn Burdecki (36) als ungleiches Duo regelmäßig den großen und kleinen Fragen des Lebens nachgehen werden. Mit einer Mischung aus Humor, Emotionalität und viel Ehrlichkeit wollten sie ihren Hörern nicht nur Unterhaltung, sondern auch Denkanstöße bieten. Besonders die Gegensätzlichkeit der beiden sollte dabei für spannende Gespräche sorgen. "Wir könnten unterschiedlicher kaum sein – und genau darin liegt das Potenzial", betonte Laura damals.

Imago Laura Karasek bei Talkshow "Kölner Treff" im WDR Studio 2025

Getty Images Laura Karasek, Moderatorin

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Juli 2022