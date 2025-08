Drama im Urlaub: Bushido-Kids sorgen für Tränenmeer

Anna-Maria Ferchichi (43) und ihr Ehemann Bushido (46) genießen derzeit mit ihren acht Kindern einen Urlaub in Thailand. Doch nicht alles verläuft idyllisch: Ein gemeinsamer Abend im Restaurant geriet völlig aus dem Ruder. Während des Essens kam es plötzlich zu Streit – und bei der Hälfte der Kinder zu einem regelrechten Tränenausbruch. "Anis und ich haben die Welt nicht mehr verstanden", berichtete Anna-Maria auf Instagram. Sie vermutet, dass Übermüdung bei den Teenagern der Auslöser war. Die Eltern blieben zunächst ratlos zurück, doch die Stimmung besserte sich schnell wieder.

Schon am nächsten Tag war das Familienchaos vergessen. Die Kinder lachten wieder und verbrachten ausgelassene Stunden in einem Dino-Park. Auch Anna-Maria und Bushido erholen sich weiterhin im Paradies und genießen die gemeinsame Zeit. Der Rapper zeigte sich von seiner liebevollen Seite, als er mit seiner Tochter im Pool planschte. Trotz kleiner Alltagsdramen überwiegt das Familienglück. Besonders erfreulich: Anna-Marias Sohn Djibi kann nach einem schweren Badeunfall im Juni wieder aktiv am Familienleben teilnehmen.

Der elfjährige Djibi hatte sich während eines Urlaubs in den Vereinigten Arabischen Emiraten verletzt, als sich ein Zugseil tief in seinen Arm schnitt. Sehnen und Nerven wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen, und die Wunde musste mit 17 Stichen genäht werden. Obwohl er weiterhin unter Taubheitsgefühlen und motorischen Einschränkungen leidet, freut sich die Familie, dass es langsam bergauf geht. Nach dem Urlaub in Thailand ist bereits eine Physiotherapie in Dubai geplant, um seine Genesung weiter zu unterstützen. Bis dahin genießt die Großfamilie harmonische Tage unter der Sonne Thailands.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2024

Instagram / bush1do Bushido und Djibi, Juni 2025