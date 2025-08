Damit verdienen Prinz Harry und Herzogin Meghan ihr Geld

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (44) scheinen trotz des mutmaßlichen Endes ihres milliardenschweren Netflix-Deals weiter erfolgreich im Geschäft zu sein. Der Vertrag mit dem Streamingdienst, der auf etwa 90 Millionen Euro geschätzt wurde, läuft im September aus, doch es gibt schon Gerüchte über eine mögliche neue Zusammenarbeit. Wie Insider gegenüber Daily Mail berichteten, könnte Meghan ihre Lifestyle-Show "With Love, Meghan" weiterführen, während Harry angeblich an neuen Doku-Serien zu Themen wie Umwelt und psychischer Gesundheit arbeitet. Ein neuer "First Look"-Deal mit Netflix soll laut Berichten bis zu 60 Millionen Euro wert sein.

Zusätzlich zu ihren Angebotsideen für Netflix konzentriert sich Meghan weiterhin auf ihre Lifestyle-Marke "As Ever", mit der sie ebenfalls ein lukratives Einkommen erzielt. Laut des Insiders sollen in den kommenden Monaten vor allem aber die neuen Staffeln von Meghans Lifestyle-Show auf Netflix eine wichtige Rolle spielen. Geplant sind angeblich Special-Folgen zu Weihnachten oder Thanksgiving, die bis zum Jahresende angekündigt werden könnten. Für Harry, der zuletzt mit seiner Doku "Harry & Meghan" globale Zuschauerrekorde aufstellte, bleibt es weiterhin ein Anliegen, Projekte umzusetzen, die für ihn persönlich von Bedeutung sind.

Seit ihrem Rückzug aus der Rolle als Senior Royals ist das Paar darauf angewiesen, sich unabhängige Einnahmequellen zu erschließen. Ihre erste Netflix-Dokumentation war ein voller Erfolg und untermauerte ihre Fähigkeit, die Öffentlichkeit für ihre Geschichte zu begeistern. Harry und Meghan, die seit 2020 mit ihren zwei Kindern in Kalifornien leben, zeigten sich seither in Interviews und Projekten immer wieder als starke Einheit.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Invictus Games 2025

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, August 2024