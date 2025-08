ProSieben verbannt "Grey's Anatomy" aus der Primetime

Die beliebte Krankenhausserie "Grey’s Anatomy" erlebt derzeit eine überraschende Wendung in ihrem Sendeplan: ProSieben hat die Ausstrahlung der 21. Staffel aus der Primetime verbannt. Statt wie bisher montags ab 20:15 Uhr zeigt der Sender die neuen Folgen ab dem 11. August erst zu späterer Stunde. Nach einem Spielfilm sollen weiterhin drei Folgen der Serie ab etwa 22:00 Uhr zu sehen sein, berichtet dwdl.de. Grund für die Änderung sind enttäuschende Einschaltquoten seit der deutschen TV-Premiere am 21. Juli 2025. Besonders die jüngere Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schaltete kaum ein, was zu Marktanteilen von weniger als zwei Prozent führte.

Die schwachen Quoten dürften unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass die neuen Folgen bereits früher auf dem Streamingdienst Disney+ verfügbar sind. Auch dort gab es eine dramaturgische Pause nach dem "Mid-Season Final", bevor die Handlung am 28. Juli fortgesetzt wurde. Eine weitere Herausforderung für ProSieben ist der Abschied von Hauptfigur Dr. Meredith Grey, die in Staffel 19 aus dem Serienalltag verschwand. Zwar kehrt Ellen Pompeo (55), die die Rolle verkörpert, in Staffel 21 als Erzählerin und Gaststar zurück, doch der Fokus liegt nun stärker auf anderen Charakteren, darunter Ben Warren, gespielt von Jason George (53), der nach dem Ende des Spin-offs "Seattle Firefighters" verstärkt zu sehen sein wird.

Mit rund 450 Episoden ist "Grey’s Anatomy" seit 2005 ein fester Bestandteil des Serienuniversums und erfreut sich in den USA weiterhin großer Beliebtheit. Trotz der Probleme in Deutschland bleibt die Serie ein kulturelles Phänomen, das für seine emotionalen Geschichten und beeindruckenden Comebacks bekannt ist. Ellen, die nach wie vor als Stimme der Serie fungiert, hat derweil klargestellt, dass sie auch in Zukunft eng mit dem Projekt verbunden bleiben möchte. Fans dürfen also gespannt sein, wie sich die Handlung am Grey Sloan Memorial weiterentwickelt – und vor allem, ob die deutschen TV-Zuschauer noch zurückgewonnen werden können.

Getty Images James Pickens Jr, Camilla Luddington, Caterina Scorsone, Kim Raver und Kevin McKidd

Getty Images Ellen Pompeo im März 2025

Getty Images Jason Winston George, Schauspieler