Neuer Berufsweg: Ur-Bachelor Paul Janke wird Partyplaner

Paul Janke, bekannt als der ehemalige Bachelor und mittlerweile seit 13 Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Promiwelt, wagt einen beruflichen Neuanfang: Der 43-Jährige will sich künftig als Event-Organisator etablieren. Auf Mallorca, wo er sich regelmäßig aufhält, sprach Paul mit RTL über seine Entscheidung, sich neu zu orientieren. "Bis vor Corona habe ich immer nachts in Diskotheken aufgelegt. Nur irgendwann mit 50 ist halt die Frage, ob man das noch möchte", erklärte er. Neben seiner Tätigkeit als DJ war er bereits als Model und Influencer tätig – jetzt möchte er mit einem innovativen Party-Konzept durchstarten.

Gemeinsam mit der Restaurantbesitzerin Janina Zweig und Galeristin Natalie Bernsteiner arbeitet Paul (43) an einem Projekt, das Kunst, Kulinarik und Lifestyle verbindet. Unter dem Namen "Kitchen-Party" sollen exklusive Abende auf Mallorca entstehen, bei denen die Gäste für 100 Euro pro Ticket Fingerfood genießen und Day-Drinking in edler Atmosphäre erleben können. "Es ist eine Herausforderung, das publik zu machen und sicherzustellen, dass die Leute auch beim nächsten Mal wiederkommen", gibt Paul selbst zu. Doch die Idee scheint Anklang zu finden und könnte ein Erfolg werden.

Auch wenn Paul nach seiner "Bachelor"-Zeit viele berufliche Wege eingeschlagen hat, sind Herz und Humor noch immer sein Markenzeichen. Der gebürtige Hamburger war für seine charmante und lässige Art bekannt, als er 2012 Rosen verteilte, und hat sich seitdem als Kult-Bachelor eine treue Fangemeinde aufgebaut. Während seine Karriere nach dem ersten TV-Auftritt schnell voranschritt, wollte es in Sachen Liebe bei dem 43-Jährigen nie so richtig klappen. Sein Leben als Junggeselle scheint inzwischen aber so etwas wie sein Markenzeichen geworden zu sein – mit dem er sich auch selber ab und zu einen Scherz auf seine Kosten erlaubt. So auch vergangenen Februar, als er das "perfekte Hochzeitsdatum" in seiner Instagram-Story teilte. "Ich weiß noch nicht, wer du bist, aber du hast vier Monate Zeit, mein Schatz", schrieb er humorvoll zu dem Datum.

Anzeige Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke, Ur-Bachelor