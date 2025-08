Hulk Hogans Trauerfeier: Dieses Familienmitglied fehlte

In Florida haben sich Freunde und Familienmitglieder von Hulk Hogan (†71) zu einer bewegenden Trauerfeier versammelt, um der verstorbenen Wrestling-Legende die letzte Ehre zu erweisen. Die Zeremonie fand im Sylvan Abbey Memorial Park & Funeral Home in Clearwater statt, unweit von Hulks letztem Wohnort. Unter den Gästen waren auch einige bekannte Persönlichkeiten, darunter der ehemalige Wrestler Triple H (56), Musiker Kid Rock (54) und Comedian Theo Von, wie Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen. Die Sargträger trugen gelbe Rosen in den Knopflöchern ihrer schwarzen Anzüge – eine Hommage an die charakteristische gelbe Kleidung, die Hulk zu seinen Wrestling-Zeiten oft trug.

Die Zeremonie, die im engsten Kreis stattfand, wurde jedoch nicht von sämtlichen Familienmitgliedern besucht: Brooke Hogan (37), die Tochter des Verstorbenen, blieb der Veranstaltung fern. Vorherigen Medienberichten sowie eigenen Aussagen zufolge lag ihr Verhältnis zu ihrem berühmten Vater in den vergangenen Jahren im Argen. Dass jedoch viele WWE-Größen sowie Wegbegleiter des legendären Wrestlers vor Ort waren, unterstreicht jedoch den Einfluss, den Hulk auf die Wrestling-Community und darüber hinaus hatte. Die Fotos der Trauergäste zeigen eine tiefe Verbundenheit zu dem Mann, der weltweit als einer der größten Wrestler aller Zeiten gefeiert wurde.

Hulk verstarb bereits am 24. Juli. Wie aus den offiziellen Unterlagen hervorging, die Page Six vorlagen, starb er an einem akuten Myokardinfarkt – einem Herzinfarkt, der in seinem Fall zu einem Herzstillstand führte. Außerdem litt die Wrestling-Legende an Vorhofflimmern und an einer chronischen lymphatischen Leukämie, wie nach den Untersuchungen erstmals bestätigt werden konnte. Diese Krebserkrankung war zu Lebzeiten nicht öffentlich bekannt, was zeigt, dass Hulk mehr gesundheitliche Probleme hatte, als bislang angenommen. Noch wenige Monate vor seinem Tod hatte er sich einer Operation am Hals unterziehen müssen, danach soll sich sein Zustand rapide verschlechtert haben.

