Dieser Clan hält einfach immer zusammen – vor allem, da es Reality-Sternchen Khloe Kardashian (33) in den vergangenen Wochen nicht leicht hatte: In den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft ging ihr Liebster Tristan Thompson (27) fremd. Lange hatte sich die Familie der Blondine aus dem Beziehungs-Wirrwarr herausgehalten, bis ihrer Schwester Kim (37) Ende April in einer Talksendung der Kragen platzte. Jetzt meldet sich niemand Geringeres als Familienoberhaupt Kris Jenner (62) zu Wort – in der gleichen Show!

Nach ihrer Zweitgeborenen ließ der Momager der Kult-Family in der The Ellen DeGeneres Show ihren Emotionen freien Lauf: "Wir alle sind sofort in einen Flieger nach Cleveland gehüpft. Diese Art der Unterstützung ist genau das, was wir können", erklärte die Sechsfach-Mama auf der Couch der hauptberuflichen Ulknudel Ellen DeGeneres (60). Sie seien schließlich eine große Familie – und zusammen unschlagbar!

Doch der Talk begann eigentlich mit Fragen zu ihrer jüngsten Enkelin True und Khloes Mama-Qualitäten – und da platzte Kris fast vor Stolz, sie hatte Freudentränen in den Augen: "Khloe ist so eine großartige Mutter, das bringt mich richtig zum Schluchzen", kam sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Instagram / khloekardshian Kris Jenner und Khloe Kardashian, Reality-Stars

Photographer Group / Splash News Tristan Thompson und Khloe Kardashian bei einem Dinner

Pap Nation / Splash News Kris Jenner und Khloe Kardashian in Los Angeles

