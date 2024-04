O.J. Simpson versetzte Kardashian-Jenners jahrelang in Angst

O.J. Simpson (✝76) und die Kardashians haben ihre ganz eigene Geschichte. Als er des Mordes an seiner Ex-Partnerin Nicole Brown (✝35) angeklagt worden war, war es Robert Kardashian Sr. (✝59) gewesen, der ihn vor Gericht vertreten hatte. Eine schwierige Situation, die die Familie Kardashian auch noch Jahre danach belastete. "O.J. warf einen Schatten der Angst und der Traurigkeit über die ganze Familie", erzählt ein ehemaliger Freund Us Weekly. Der frühere NFL-Star habe eine "Bedrohung" dargestellt, mit der die berühmte Familie "täglich zu tun hatte". Vor allem Kim Kardashian (43) habe Beängstigendes erleben müssen. Angeblich soll O.J. sie aus dem Gefängnis, wo er wegen Raubüberfalls gesessen hatte, angerufen haben: "Er sagte: 'Kim, hier ist Onkel O.J., ich hoffe, es geht dir gut. Ich rufe dich bald an.' Sein Ton war neutral, aber fest [...]. Es war eine Warnung und Kim war entsetzt."

Kim selbst sprach schon vorher über die Auswirkungen, die O.J.s Prozess auf ihre Familie gehabt hatte. In der Netflix-Serie "My Next Guest Needs No Introduction" offenbarte sie, dass sie zwischen den Stühlen ihrer Eltern gestanden hatte. Denn während ihr Vater O.J. vor Gericht verteidigt hatte, war die verstorbene Nicole eine enge Freundin ihrer Mutter Kris Jenner (68) gewesen. "Dieser Prozess hat unsere Familie auseinandergerissen. Wir wussten als Kinder nicht, auf welcher Seite wir stehen sollten und wollten die Gefühle unserer beiden Elternteile nicht verletzten", erzählte die Unternehmerin. Doch damit nicht genug: Bereits seit vielen Jahren hält sich das Gerücht, der Schauspieler sei der Vater von Kims Schwester Khloé (39), obwohl O.J. selbst mehrfach betont hatte, dass nichts daran wahr sei.

Vor wenigen Tagen machte die Nachricht die Runde, dass O.J. nach einem längeren Kampf gegen Prostatakrebs verstarb. Während die Todesmeldung hohe Wellen schlägt und weltweit um den einstigen Footballprofi getrauert wird, schweigt der Kardashian-Clan beharrlich. Vor allem auf Kris' Profilen in den sozialen Medien herrschte Funkstille. Vergangenen Montag traten Kim und Kris dann erstmals seit der Nachricht in der Öffentlichkeit auf – und ließen sich nichts anmerken. Gewohnt professionell präsentierten sie sich den Fotografen bei der Breakthrough Prize Ceremony.

ActionPress Kim Kardashian bei der Pariser Fashion Week

Getty Images O.J. Simpson golft

