Khloé Kardashian teilt süßen Schnappschuss mit Sohn Tatum!

Wie niedlich! Im Juli 2022 durfte sich Khloé Kardashian (39) über die Geburt ihres zweiten Kindes Tatum Thompson (1) freuen. Der Kleine erblickte mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt. Wie stolz die The Kardashians-Bekanntheit auf ihren Nachwuchs ist, macht sie immer wieder klar, indem sie niedliche Fotos von Tatum und seiner großen Schwester True (6) veröffentlicht. So auch jetzt: Auf Instagram teilt die Reality-TV-Darstellerin einen süßen Schnappschuss mit ihrem Sohnemann. Das Mutter-Sohn-Duo befindet sich mutmaßlich in einem Privatjet und Khloé hält den Kleinen liebevoll auf dem Arm. "Mein Baby", lautet die Bildunterschrift.

Die Community von Khloé reagiert begeistert auf das entzückende Foto. "Oh, wie süß", lautet ein Kommentar unter dem Beitrag. "Ihr seht beide bezaubernd aus", meint ein weiterer User. Einige Fans ziehen sogar Vergleiche zwischen Tatum und Khloés Vater Robert Kardashian Sr. (✝59): "Er sieht aus wie dein Papa."

Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Khloé vor dem sechsten Geburtstag ihrer Tochter ganz nostalgisch. "Ich kann gar nicht fassen, dass True morgen sechs Jahre alt wird", gestand die Unternehmerin in ihrer Instagram-Story und teilte einige Fotos aus ihrer Schwangerschaft.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihr Sohn Tatum, 2024

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloé Kardashian im Juni 2023

