Khloé Kardashian denkt heimlich über ein drittes Kind nach!

Ende Juni knackt Khloé Kardashian (39) die Vierzig, bis dahin möchte sie am liebsten noch ein drittes Kind haben. Die Reality-TV-Bekanntheit ist bereits Mutter der sechsjährigen True (6) und des einjährigen Tatum (1) – das soll ihr aber offenbar nicht reichen! Wie ein Insider gegenüber The Sun verrät, möchte die zweifache Mama noch zwei weitere Kinder: "Khloé wollte schon immer eine große Familie wie ihre Schwestern und sagte immer, sie wolle vier Kinder." Das dritte Kind soll auch schon konkret in Planung sein, will die Quelle weiter wissen: "Sie erwägt ernsthaft, ein drittes Baby mit Tristan (33) per Leihmutterschaft zu bekommen."

Ihre Tochter brachte die 39-Jährige eigenständig zur Welt, ihr Sohn wurde bereits mittels einer Leihmutter ausgetragen. Von Tristan Thompson, dem Vater der beiden Kinder, ist Khloé eigentlich seit 2021 getrennt. Die Unternehmerin und der Basketballspieler führten lange Zeit eine On-off-Beziehung, bis ihre Liebe im Jahr 2021 endgültig zerbrach. Der Insider verrät aber, dass Tristan immer ein guter Vater gewesen sei und Khloé es liebe, gemeinsam mit ihm die Kinder zu erziehen. Nach dem Tod von Tristans Mutter vor über einem Jahr soll sich der 33-Jährige zu einem reifen Mann entwickelt haben, berichtet die Quelle weiterhin.

Dass Khloé ihre nächsten Kinder auch per Leihmutter austragen lassen möchte, hat sie gute Gründe. "Es gab medizinische Gründe, die bei ihrer Entscheidung für eine Leihmutter eine Rolle gespielt haben, aber vor allem wollte sie ihren Körper nicht belasten", verriet eine andere Quelle gegenüber Heat.

Anzeige Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Sohn Tatum

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardahsian, TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass ein drittes Kind bereits unterwegs ist? Ja, vielleicht hat sie das als Überraschung geplant. Nee, so schnell geht das doch nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de