Todesursache von Kris Jenners Schwester Karen steht fest

Jetzt haben sie Klarheit. Im März musste Kris Jenner (68) einen großen Verlust verkraften: Ihre Schwester Karen Houghton ist unerwartet verstorben. Die US-Amerikanerin wurde nur 65 Jahre alt. Bisher war nicht klar, woran sie gestorben ist. Wie aus der Sterbeurkunde, die TMZ vorliegen soll, hervorgeht, soll die offizielle Todesursache ein Herzstillstand und plötzliche Herzrhythmusstörungen sein. Als weitere Ursache wurde eine Typ-2-Diabetes-Erkrankung aufgeführt.

Die Nachricht von Karens unerwartetem Ableben gab ihre Schwester Kris "mit schwerem Herzen und tiefster Traurigkeit" via Instagram bekannt. "Mein Herz schmerzt um meine Mutter MJ und meine Nichte Natalie und ich bete, dass Gott uns alle durch diese schwere Zeit führt. Karens Tod erinnert daran, dass das Leben so kurz und kostbar ist und morgen nie versprochen ist", schrieb die Unternehmerin. Auch ihre Tochter Kim Kardashian (43) teilte einen herzzerreißenden Post mit einem Bild der Verstorbenen. "Ich liebe dich so sehr, Tante Karen", trauerte sie darunter.

Karen wurde drei Jahre nach der The Kardashians-Bekanntheit geboren. Nach der Trennung ihrer Eltern wuchsen sie mit ihrer Mutter MJ in San Diego auf. Laut TMZ soll das Verhältnis der Schwestern aufgrund von Kris' Berühmtheit einige Jahre zerrüttet gewesen sein. Zuletzt sollen sich die beiden aber wieder gut verstanden haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Karen Houghton, Schwester von Kris Jenner

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner und ihre Schwester Karen in jungen Jahren

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de