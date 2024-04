Krebszentrum-Jahrestag: Khloé und Kim Kardashian ehren Vater

Kim Kardashian (43) und ihre Schwester Khloé Kardashian (39) gedenken ihres verstorbenen Vaters Robert Kardashian Sr. (✝59) auf rührende Weise! Anlässlich des fünften Jahrestags des UCLA Robert G. Kardashian Center for Esophageal Health teilen die beiden einige Aufnahmen auf Instagram. Auf diesen ist unter anderem die Skims-Gründerin zu sehen, die während der Feier eine Rede hält und sich bei Dr. Esrailian bedankt. "Als mein Vater starb, war er einer der ersten Menschen, die wir anriefen, um herauszufinden, wie wir ihn wirklich ehren können und wie wir das sinnvoll machen können", sinniert Kim in dem Clip.

Außerdem teilt die Mutter von North West (10) ein Foto des Professors mit den Worten: "Vielen Dank, Esrailian, dass du so viele Leben rettest. [...] Wir feiern fünf Jahre des UCLA!" Auch Khloé stimmt mit ein und schreibt zu einem Video des Fachmanns: "Wir lieben dich, unser wundervoller Freund, Esrailian!" Seine Arbeit und die Forschung des Zentrums beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit Erkrankungen der Speiseröhre. Unter solch einer Erkrankung litt auch Kims Papa.

Der Vater der The Kardashians-Stars verstarb nämlich vor über zwei Jahrzehnten an Speiseröhrenkrebs. Seither widmen seine Kinder und seine damalige Ehefrau dem einstigen Anwalt regelmäßig liebevolle Beiträge in den sozialen Medien. Im vergangenen September jährte sich der Todestag des einstigen Verteidigers von O.J. Simpson (✝76) bereits zum 20. Mal. Zu diesem Anlass teilte unter anderem Kourtney Kardashian (44) die rührenden Zeilen: "Ich vermisse dich, Daddy. Heute sind es 20 Jahre, die ich dich nicht gesehen habe!"

Instagram / khloekardashian Kim Kardashian mit Dr. Eric Esrailian, im Arpil 2024

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Robert Kardashian Sr.

