Harte Worte von Kim Kardashian (37): Ihre kleine Schwester Khloe (33) macht gerade eine besonders schwere Zeit durch. Kurz vor der Geburt ihrer ersten Tochter True machten einige Clips im Netz die Runde, die ihren Baby-Daddy Tristan Thompson (27) mit anderen Frauen zeigen. Das war ganz offensichtlich nicht nur ein Schock für die junge Mutter, sondern auch für den Rest der Familie. Vor allem Kim soll dem Basketballspieler seine Untreue ziemlich Übel genommen haben. Jetzt spricht sie zum ersten Mal über den Fremdgeh-Skandal!

In der Ellen DeGeneres Show brach das It-Girl sein Schweigen und zeigte sich dabei noch sichtlich wütend: "Arme Khloe! Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, außer: es ist so eine be***issene Situation! Wir drücken Khloe die Daumen. Sie ist so stark und gibt ihr Bestes. Es ist einfach eine sehr traurige Situation." Ein schlechtes Wort über ihren Schwager kam der dreifachen Mutter aber nicht über die Lippen. Und dafür gibt es auch einen bestimmten Grund. "Ich habe diese Regel zusammen mit meinem Bruder. Wenn ein Baby involviert ist, dann bleibe ich stilvoll und sage nichts Schlimmes. Eines Tages könnte True das hier sehen", erklärte die 37-Jährige.

Diese Regel haben Kim und ihr Bruder Rob (31) höchstwahrscheinlich festgelegt, um sein Töchterchen Dream (1) zu schützen. Der einzige Sohn des Kardashian-Klans liefert sich nämlich schon lange einen heftigen Rosenkrieg mit seiner Ex Blac Chyna (29).

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Vivien Killilea / Getty Images Kim Kardashian bei der "Create & Cultivate Los Angeles"-Konferenz

Judy Eddy/WENN.com Rob Kardashian in Las Vegas 2016

