Fans in Sorge: Nimmt Kris Jenner dank Ozempic zu stark ab?

Kris Jenner (68) überrascht mit einem neuen Look. Auf Instagram postet die Mutter von Kim Kardashian (43) ein Foto gemeinsam mit ihrem guten Bekannten Derek Blasberg (42) – ihr Gesicht sieht jedoch auffällig schmal und verändert aus. Auf anderen Bildern präsentiert sie ihre deutlich erschlankte Silhouette. Unter den Fans erhärtet sich ein Verdacht: Nutzt der selbsternannte "Momager" etwa Ozempic und Co. zum schnellen Abnehmen? Die Abnehmspritze, die eigentlich als Medikation für Diabetes-Patienten entwickelt wurde, erlebt derzeit einen Boom in Hollywood. "Ozempic-Werbung", kommentiert ein frustrierter Nutzer. Ein anderer erklärt besorgt: "Der Gewichtsverlust ist langsam beängstigend..."

Kris ist nicht das einzige Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans, dem unterstellt wird, in puncto Abnehmen zu dem beliebten Hilfsmittelchen zu greifen. Auch ihre jüngste Tochter Kylie Jenner (26) wirkt seit einigen Monaten deutlich schmaler als zuvor, dementiert jedoch die Ozempic-Gerüchte rigoros. Ihre ältere Schwester Khloé Kardashian (39) treibt es auf die Spitze – ihre Fans erkennen die The Kardashians-Bekanntheit auf neusten Fotos kaum noch wieder. "Du solltest echt aufhören, dieses Ozempic zu nehmen. Langsam siehst du echt krank aus. Und dann noch dieses viele Photoshop... Du und deine Familie seid wirklich kein gutes Vorbild für die jungen Mädchen da draußen", kritisiert ein Fan auf Social Media.

Einem ehemaligen Mitglied der Familie ist die Abnehmspritze bereits zum Verhängnis geworden. Scott Disick (40), der Ex von Kourtney Kardashian (45), soll in den vergangenen Monaten durch das zweckentfremdete Medikament rasant Gewicht verloren haben – etwa zu viel? "Scott erkannte, dass er die Einnahme von Ozempic abbrechen musste, nachdem er die Fotos von sich selbst und den öffentlichen Aufschrei über seinen Gewichtsverlust gesehen hatte", erklärt ein Insider laut Daily Mail. Der dreifache Vater sei sich nicht bewusst gewesen, dass sein Gewichtsverlust sich zuletzt in einem ungesunden Bereich bewegt hatte, und habe nun einen Ernährungsexperten zurate gezogen.

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Derek Blasberg und Kris Jenner im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass an den Ozempic-Gerüchten rund um Kris etwas dran ist? Ich könnte es mir schon vorstellen... Nein, ich finde, sie sieht aus wie immer! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de