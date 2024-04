Erstmals nach O.J.s Tod: Kris Jenner und Kim besuchen Event

Kris Jenner (68) und Kim Kardashian (43) wurden erstmals seit der Bekanntgabe von O.J. Simpsons (✝76) Tod gemeinsam auf dem roten Teppich gesichtet. Auf der zehnten Breakthrough Prize Ceremony in Los Angeles posierte das Mutter-Tochter-Duo gemeinsam im Blitzlichtgewitter vor den Kameras. Die Sechsfachmama trug eine schwarze Kombination bestehend aus langem Rock, transparenter Bluse sowie einem Blazer. North Wests (10) Mutter hingegen war in ein enges, weißes Neckholderkleid gehüllt. Auf dem Event posierten die zwei Frauen gemeinsam für einige Fotos und lächelten unbeirrt vor den Fotografen. Von den Neuigkeiten über das Ableben des langjährigen Freundes von Robert Kardashian Sr. (✝59) ließen sich die beiden auf dem Red Carpet nichts anmerken.

Obwohl sich die 68-Jährige bisher nicht öffentlich über den Tod von O.J. äußerte, geht das Thema vermutlich nicht spurlos an ihr vorbei. Im Jahr 1994 wurde der ehemalige Sportler nämlich beschuldigt, Kris' gute Freundin Nicole Brown Simpson (✝35) ermordet zu haben. Zum damaligen Zeitpunkt wurde der NFL-Star jedoch von einer Jury freigesprochen, nachdem er unter anderem von Robert, dem Ex von Kris, vor Gericht verteidigt wurde. In einem früheren Interview in der Netflix-Sendung "My Next Guest Needs No Introduction" enthüllte Kim, ihre Mutter habe "geglaubt, dass ihre Freundin von O.J. ermordet wurde".

Die Preisverleihung ist außerdem Kris' erster öffentlicher Auftritt seit der Bekanntgabe der Todesursache ihrer Schwester Karen Houghton. Diese verstarb nämlich laut TMZ vor knapp einem Monat an den Folgen einer Typ-2-Diabetes-Erkrankung. Der Tod der 65-Jährigen kam für ihre Familie völlig unerwartet. "Mein Herz schmerzt um meine Mutter MJ und meine Nichte Natalie und ich bete, dass Gott uns alle durch diese schwere Zeit führt. Karens Tod erinnert daran, dass das Leben so kurz und kostbar ist und morgen nie versprochen ist", trauerte die Schwester der Verstorbenen auf Social Media.

Getty Images Anwalt Robert Kardashian mit O.J. Simpson im Mai 1995 vor Gericht

Instagram / krisjenner Kris Jenner und ihre Schwester Karen in jungen Jahren

