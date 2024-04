Kourtney wird 45 Jahre alt: So süß gratulieren Kris & Khloé!

Bei den Kardashians hat mal wieder jemand Geburtstag – dieses Mal ist es Kourtney (45)! Die Unternehmerin ist nämlich am Donnerstag 45 Jahre alt geworden. Im Netz trudeln mittlerweile die ersten Glückwünsche ein. So auch schon von Mama Kris Jenner (68). "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine erstgeborene Babydoll. Was um alles in der Welt ist passiert, dass die Zeit so schnell vergeht? Ich kann gar nicht glauben, dass du 45 bist!", schreibt das The Kardashians-Oberhaupt zu einer Instagram-Bilderreihe und fügt hinzu: "Du bist zu der schönsten und erstaunlichsten Tochter, Ehefrau, Mama, Schwester, Tante und besten Freundin herangewachsen, die ein Mädchen haben kann. Du bist so eine tolle Unternehmerin und ich bin jeden Tag so stolz auf dich!"

Diese Worte rühren Kourtney im Netz beinahe zu Tränen, denn unter dem Beitrag ihrer Mutter kommentiert sie: "Ich liebe dich, Mama! Die Zeit vergeht so schnell. Ich bin so dankbar für jede Erinnerung mit dir." Und nicht nur die 45-Jährige ist ganz beseelt – auch ihre Schwester Khloé Kardashian (39) meldet sich in der Kommentarspalte zu Wort. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein süßes Kerlchen. Wir lieben dich, meine Janey Balls! Ich liebe dich so sehr, mein kleines Stück Apfelkuchen", überschüttet Khloé ihre Schwester mit Liebe und einigen Kosenamen.

Bereits vor wenigen Tagen zelebrierte Kourt ihren Ehrentag schon in vollen Zügen. Neben etlichen Torten ließ die Unternehmerin mit Freunden auf einer Jacht die Seele baumeln. Doch bei diesem Insta-Post stach den Fans nicht das süße Gebäck ins Auge, sondern der etwas veränderte Look auf einem Bild der vierfachen Mutter. "Ich dachte für einen Moment, sie hätte einen Kurzhaarschnitt" oder "Ich dachte, dass du dir die Haare abgeschnitten hast", schrieben ein paar verwunderte Follower unter den Beitrag. Doch die Reality-TV-Beauty trug an diesem Tag einfach nur einen strengen Zopf.

Frazer Harrison/Getty Images Kris Jenner mit ihren Töchtern Kourtney und Khloé Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

