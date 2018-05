Das ging aber schnell! Moderatorin Jessica Kastrop (43) ist erst seit kurzer Zeit mit ihrem neuen Freund zusammen – und bereits verlobt! Der Mann an ihrer Seite ist der 41-jährige Künstler Roman Libbertz. Vier Wochen nach ihrem ersten Date hat der Münchner der Blondine die Frage aller Fragen gestellt, auf die es für die TV-Beauty nur eine Antwort gab: Ja! Nun hat Jessica in einem Interview über ihre Blitz-Verlobung gesprochen!

"Von außen mag es wie ein Traum aussehen, für mich ist es ein wunderbares Geschenk", schwärmte sie gegenüber Bunte. Ihr Verlobter verriet außerdem, dass die Hochzeit noch in diesem Jahr stattfinden soll. "Wir haben sogar schon ein Datum festgelegt. Ich freue mich auf unser gemeinsames Leben", erzählte er. Und was sagen die Eltern der Sport-Journalistin zu ihrem Eiltempo in Sachen Liebe? Die finden's gut und haben gleich ihren Segen gegeben, antwortete sie im Gespräch mit dem Magazin.

Die TV-Beauty hat bereits eine längere Beziehung hinter sich: Zwischen 2010 und 2015 war sie mit dem Regisseur Philipp Leinemann zusammen. Laut "Bunte" sei die Trennung damals harmonisch abgelaufen und sie hätten sich vorgenommen, weiter Freunde zu bleiben.

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Jessica Kastrop in Wiesbaden 2017

Becher / WENN.com Jessica Kastrop bei der Goldenen Kamera 2018

Franco Gulotta / WENN.com Jessica Kastrop und Philipp Leinemann in München 2014

