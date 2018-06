Hier kommt die Braut: Jessica Kastrop (44) ist unter der Haube! Die Moderatorin hat den Schriftsteller Roman Libbertz geheiratet – und das nach nur drei Monaten Beziehung. Bei den Neu-Eheleuten kann man wirklich von Liebe im Eiltempo sprechen, denn Jessica und Roman hatten sich bereits vier Wochen nach ihrem ersten Date verlobt. In einem gemeinsamen Interview sprachen sie auch davon, dass sie noch dieses Jahr heiraten wollten – aber mit einem so frühen Hochzeitstermin hatten wohl die wenigsten gerechnet!

Wie Bild berichtet, fand die Trauung im Standesamt am Tegernsee in Bayern statt. "Wir sind total glücklich. Welch ein wunderschöner Tag! Es war traumhaft – wir haben beim Essen auf den See geschaut", erzählte die glückliche Braut nach der Zeremonie der Zeitung. Insgesamt waren 30 Gäste zu dem romantischen Fest geladen. Nach der Hochzeit ging es für das frisch vermählte Paar direkt in die Flitterwochen. Die Turteltauben wollen einige Tage in der italienischen Stadt Bozen verbringen.

Es ist die erste Ehe für die 44-Jährige – doch sie hat bereits eine längere Beziehung hinter sich: Zwischen 2010 und 2015 war die TV-Beauty mit dem Regisseur Philipp Leinemann zusammen. Zwar soll die Trennung damals harmonisch abgelaufen sein, doch ob ihr Ex auch zu ihrer Hochzeit eingeladen war, ist nicht bekannt.

