Sie hat sich wieder getraut! Sportmoderatorin Jessica Kastrop (44) – jetzt Libbertz – schwebt seit Februar dieses Jahres mit dem Dichter Roman Libbertz auf Wolke sieben. Nach nur vier Wochen Beziehung hatten sich die beiden Turteltäubchen bereits verlobt und zwei Monate später feierte die Blondine schon ihre standesamtliche Blitz-Hochzeit am Tegernsee im kleinen Kreise. Am vergangenen Sonntag holten die Saarbrückerin und ihr Liebster ihre große Feier nach und zelebrierten eine freie Trauung!

Wie Bild berichtete, lud das Paar unter dem Liebesmotto "Für immer. Und darüber hinaus!" 150 Gäste – darunter unter anderem auch die Sportjournalisten Marcel Reif (68) oder Birgit Nössing – nach München ein, um dort Teil der feierlichen Sause zu sein. "Uns ging es beim Fest darum, die Liebe zu feiern und unseren Freunden Danke zu sagen", verriet die Sky-Frontfrau. Die Fußballexpertin schritt Jessica zum FC Liverpool-Songklassiker "You'll Never Walk Alone" zum Traualtar. Währenddessen hielten die Gäste Fan-Schals – verziert mit "Team Libbertz" oder "Jessica und Roman. Bis dass der Himmel uns ruft" – in die Höhe.

In die vorläufigen Flitterwochen ging es für das verliebte Ehepaar erst einmal ins tirolische Zillertal. In einem halben Jahr soll es dann aber der richtige Honeymoon anstehen. "Im Sommer fahren wir nach Memphis, weil mein Mann großer Elvis-Fan ist", plauderte die 44-Jährige aus. Danach gehe es für den Country-Musik-Enthusiasten Jessica und ihrem Dichter noch nach Nashville.

ActionPress / Francesco Gulotta Roman Libbertz und Jessica Kastrop beim Deutschen Sportpresseball 2018 in Frankfurt

WENN.com Jessica Kastrop in Hamburg

ActionPress / Andre Mischke Jessica Kastrop und Roman Libbertz beim Bunte New Faces Award Film 2018 in Berlin

