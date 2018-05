Nicht alle Briten freuen sich auf die Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36)! Am kommenden Wochenende findet endlich das minutiös geplante Mega-Event in Windsor bei London statt. Doch ausgerechnet das komplexe und horrend teure Sicherheitskonzept bringt jetzt einige Inselbewohner so richtig auf die Palme: Da ein Teil der Kosten von den Steuerzahlern getragen werden soll, gehen die jetzt auf die Barrikaden – und starteten eine Petition!

34 Millionen Euro soll der Einsatz aller Beamten an Harrys und Meghans großem Tag kosten – über 10 Millionen Tacken mehr, als bei der Heirat von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) 2011! Da auch in diesem Jahr ungefähr die Hälfte der Summe aus Steuergeldern der Bürger bezahlt werden, rief jetzt die Gruppierung Republic eine Petition ins Leben. Die Forderung: Es sollen die genauen Kosten für alle Steuerzahler transparent gemacht werden. "Eine royale Hochzeit ist eine private, persönliche Veranstaltung, die als nationales Ereignis verkauft wird. Steuerzahler sollten keine private Heirat finanzieren, egal wer heiratet!", heißt es auf der Website.

Dass dieses Thema nicht nur die Initiatoren bewegt, beweist die unglaubliche Beteiligung an der Online-Unterschriftenliste: Schon über 33.000 Bürger haben das Begehren im Netz unterschrieben. Bis zu ihrem Ziel der 35.000-Marke fehlen nur wenige Tausend Stimmen. Was wohl Harry und Meghan von der aufgebrachten Stimmung halten?

Dinendra Haria/WENN Britische Polizisten vor Schloss Windsor

Anzeige

Instagram / kensingtonroyal Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle

Anzeige

Chris Jackson/Chris Jackson/Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry beim Commonwealth Day 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de