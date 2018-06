Die Trennungsnachricht von Clea-Lacy Juhn (27) und Sebastian Pannek (31) sorgte am Donnerstagmorgen für eine echte Überraschung. Zwar hatten Fans schon seit Tagen über ein mögliches Liebes-Aus des Kuppelshow-Paares spekuliert, so richtig wahrhaben wollte es aber niemand. Genau so geht es auch der ehemaligen Bachelor-Teilnehmerin Kattia Vides (30). Sie buhlte neben Clea-Lacy im Jahr 2017 im TV um Bastis Herz und kennt beide daher bestens. Jetzt richtete die Kolumbianerin betroffene Worte an die Öffentlichkeit! Weiß sie mehr über die konkreten Trennungsgründe?

In ihrer Instagram-Story versetzte sich Kattia in die Lage ihrer Freunde: "Ich finde es wirklich schade, dass die beiden sich getrennt haben, kann es aber nachvollziehen." Laut der Ex-Dschungelcamperin sei der Druck der Öffentlichkeit durchaus belastend. Vor allem das Leben als Influencer könnte sie sich als Auslöser des Liebes-Aus' vorstellen: "Manchmal diskutiert man oder hat Streit und muss als Paar trotzdem für die Kamera lächeln – dann wird eine schöne Beziehung zum Job."

Trotzdem schloss die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin nicht aus, dass sich das einstige Traumpaar noch einmal zusammenrauft: "Sebastian und Clea wünsche ich alles Gute. Und wahre Liebe findet immer wieder zueinander, vielleicht gibt es ein Comeback." Glaubt ihr ebenfalls daran? Stimmt in der Umfrage ab.

