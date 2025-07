Geburtstag ihrer Söhne: Clea-Lacy Juhn macht Hatern Ansage

Der Geburtstag von Clea-Lacy Juhns (34) Söhnen Mika und Mišah steht kurz bevor. Ende Juli feiern die Zwillingsjungs ihren ersten Ehrentag, den die Influencerin ganz besonders gestalten möchte. Die stolze Mama plant bereits auf Hochtouren, wie die Party dekoriert werden soll und holte sich bei ihren Followern auf Instagram Rat. Einige User fanden offenbar, dass Clea-Lacy mit der Dekoration "übertreibt", weil sich die Kinder später ohnehin nicht erinnern könnten, wie sie Geburtstag feierten. In ihren Storys verteidigt sich die Netz-Bekanntheit: "Wenn wir mal ehrlich sind, können wir uns doch alle nicht in den ersten Jahren an irgendwas erinnern. Aber es ist doch schön, wenn man Fotos und die Mühe sieht, die die Eltern sich gemacht haben beim Geburtstag." [...] Das würde ja bedeuten, dass wir die Kinder einfach liegen lassen können, sie ignorieren können – also was ist los bei der Gesellschaft?"

Clea-Lacy betont, dass sich ihre Worte nur an die Personen richten, die der Meinung waren, sie übertreibe mit der Dekoration. Weiter ärgert sich die Ex-Bachelor-Gewinnerin: "Wenn ich die Einstellung hätte, dass meine Kinder sich doch sowieso nicht an die ersten Jahre erinnern können, dann könnte ich sie doch auch einfach ignorieren, schreien lassen, nichts Schönes mit ihnen machen... das ist doch bescheuert!" Auslöser der Situation war eine Umfrage, die aus mehreren Fragen bestand. Clea-Lacy wollte wissen, wie sie den Geburtstag der Jungs dekorieren soll: welches Motto, welche Motive, welche Torte.

Erst vor Kurzem gab es für Clea-Lacy und ihre Familie einen weiteren Grund zur Freude: Die Influencerin ist erneut Tante geworden. Stolz verkündete sie auf Social Media die frohe Botschaft und verriet auch gleich, wie das kleine Mädchen heißt. "Die süße Maus trägt den wunderschönen Namen Elin-Nair", schwärmte Clea-Lacy und zeigte sich begeistert von ihrem neuen Familienzuwachs. Welche ihrer beiden Schwestern Mama geworden ist, behielt die frischgebackene Tante aber weiterhin für sich.

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und die Zwillinge im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Social-Media-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Mai 2025