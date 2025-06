Clea-Lacy Juhn gibt ein Update zum Eingriff bei ihrem Sohn

Clea-Lacy Juhn (34) meldet sich mit einem kleinen Update zu ihrem Sohn zurück. Die Reality-TV-Bekanntheit gab zu Beginn der Woche bekannt, dass sich einer ihrer Zwillingssöhne Mika und Mišah einem kleinen Eingriff unterziehen muss. Das hat der Kleine nun tapfer hinter sich gebracht. "Alles ist gut verlaufen", verkündet Clea-Lacy glücklich in ihrer Instagram-Story und teilt ein Bild von ihrem Schatz in einem Krankenhaus-Gitterbett. Nun muss das Mama-Sohn-Duo noch eine weitere Nacht im Krankenhaus verbringen, aber morgen geht es dann endlich wieder nach Hause, wo sein Bruder schon wartet.

Die zweifache Mutter hatte zuvor angedeutet, dass die Prozedur notwendig war, um das Wohlbefinden ihres Kindes sicherzustellen. Auch wenn solche Situationen Sorgen und Ängste hervorrufen, sei es besonders wichtig, eine positive Einstellung zu haben. Das lernte Clea-Lacy im vergangenen Jahr, als sie selbst über einen längeren Zeitraum im Krankenhaus war – eine positive Denkweise habe sehr geholfen, die Herausforderungen zu meistern.

Seit elf Monaten halten die Zwillinge die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin nun schon auf Trab. Am 26. Juli 2024 erblickten Mika und Mišah das Licht der Welt. Clea-Lacy geht in ihrer Rolle als Mutter allem Anschein nach komplett auf, sie sind ihr ganzer Stolz. Weiteren Nachwuchs schließt sie aber aufgrund der schweren Schwangerschaft aus. "Die Schwangerschaft sitzt mir viel zu sehr in den Knochen. Die Angst und das Bangen um das Leben der Jungs und alles, was folgte", gab sie ehrlich zu verstehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingssöhnen

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen, Juli 2024