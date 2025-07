Doch keine Trennung? Clea-Lacy posiert mit Ehemann Hasim

Die Trennungsgerüchte rund um Clea-Lacy Juhn (34) und ihren Ehemann Hasim scheinen sich in Luft aufzulösen. Nach monatelangem Rätselraten veröffentlicht die Influencerin nun einen Beitrag, der keine Zweifel an der Harmonie zwischen den beiden lässt. Der Anlass? Ein gemeinsamer Familienurlaub in Kroatien. "Endlich nehme ich mir die Zeit, euch ein paar Eindrücke von unserer Reise zu zeigen", schreibt die ehemalige Reality-TV-Teilnehmerin zu dem Instagram-Post. Auf einem gemeinsamen Foto im Flieger strahlen die beiden zusammen mit ihren Zwillingssöhnen in die Kamera.

Die turbulente Beziehungsgeschichte der beiden hat in den vergangenen Monaten für viel Gesprächsstoff gesorgt. Noch vor der Geburt der Zwillinge hatte Clea-Lacy erklärt, dass sie ihre Söhne alleine großziehen wird. Doch bald darauf gab Hasim ein öffentliches Liebes-Comeback bekannt, nur um dann wenig später sämtliche gemeinsamen Bilder aus seinem sozialen Medienprofil zu entfernen. Dieses Hin und Her ließ Fans spekulieren, ob die Beziehung erneut auf der Kippe steht. Mit der süßen Fotoreihe lässt Clea-Lacy die Gerüchteküche jetzt verstummen.

Vergangenen Sommer wurde die einstige Bachelor-Gewinnerin zum ersten Mal Mama. Ihre beiden Söhne kamen am 26. Juli 2024 und auf die Welt und hören auf die Namen 26. Juli 2024. Weiteren Nachwuchs schließt Clea-Lacy jedoch aus. "Ich hätte so Panik vor einer weiteren Schwangerschaft", gab die zweifache Mama vor wenigen Monaten ehrlich auf Instagram zu.

