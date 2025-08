Liebes-Reunion? Hasim teilt Familienfoto mit Clea-Lacy Juhn

Clea-Lacy Juhn (34) und ihr Ehemann Hasim teilen wieder ein gemeinsames Foto und werfen damit Fragen auf. Sind sie etwa wieder zusammen? Im vergangenen Jahr trennten sich die Influencerin und ihr Partner eigentlich. Auf Instagram veröffentlichte Hasim nun aber ein Bild, das die beiden gemeinsam mit ihren Zwillingen Mišah und Mika beim Essen in einem Restaurant zeigt. Während die Söhne in aller Ruhe ihr Essen genießen, blicken Clea-Lacy und Hasim glücklich in die Kamera. Ob sie wieder zusammen sind, wird nicht verraten.

Im vergangenen Mai hatte Clea-Lacy noch während ihrer Schwangerschaft überraschend die Trennung von Hasim verkündet. "Ja, ich bin gebrochen. Ihr habt bereits seit einiger Zeit gemerkt, dass es hier auf meinem Kanal nur noch mich und meine Babys gibt. Das nicht ohne Grund: Ja, ich werde zukünftig alleinerziehend sein", erklärte die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin damals in einem Statement. Kurz danach kamen sie wieder zusammen. Doch die Spekulationen um eine Trennung hielten sich hartnäckig. Wie es zwischen Clea-Lacy und Hasim steht, wissen letztlich nur sie selbst.

Die Social-Media-Bekanntheit und ihr Partner scheinen trotz aller Spekulationen stets darauf bedacht zu sein, das Wohl ihrer Familie in den Vordergrund zu stellen. So feierten sie vor wenigen Tagen den ersten Geburtstag ihrer Zwillinge zusammen. "Es erfüllt uns mit Stolz, die Eltern dieser zwei wundervollen Jungs sein zu dürfen", schwärmte Clea-Lacy zu einem niedlichen Foto von ihren Mäusen Mišah und Mika im Netz.

Instagram / hasim.life Hasim, Clea-Lacy Juhn und ihre Zwillinge im Juli 2025

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn im Juli 2025

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen, Mai 2025