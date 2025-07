Clea-Lacy Juhn feiert den ersten Geburtstag ihrer Zwillinge

Clea-Lacy Juhn (34) schwebt im Familienglück: Ihre Zwillinge Mišah und Mika feiern ihren ersten Geburtstag. Auf Instagram teilte die Influencerin ein bezauberndes Foto mit ihrem Ehemann Hasim und den beiden Jungen, deren Gesichter jedoch bewusst unkenntlich bleiben. Begleitet wurde das Bild von liebevollen Zeilen, in denen Clea-Lacy ihre Freude und Dankbarkeit ausdrückte. "Vor genau einem Jahr haben sie das Licht der Welt erblickt und uns zu den glücklichsten Menschen überhaupt gemacht", schrieb sie. Der besondere Tag sollte im Kreise der Familie gefeiert werden, wie sie weiter verriet.

In ihrem emotionalen Post schilderte die Influencerin die Höhen und Tiefen ihres ersten Jahres mit den Zwillingen. Nicht nur die freudigen Momente, sondern auch Tränen und Herausforderungen gehörten dazu. Doch es überwiege vor allem der Stolz, Eltern von zwei so wundervollen Jungs zu sein: "Es erfüllt uns mit Stolz, die Eltern dieser zwei wundervollen Jungs sein zu dürfen." Mit großen Erwartungen blicke sie gemeinsam mit ihrem Mann Hasim in die Zukunft, um mit Mišah und Mika das Leben in vollen Zügen zu genießen. Derzeit stehen jedoch Familie und Quality-Time an erster Stelle – sei es beim Geburtstag der Kinder oder in ihrem Alltag als kleine, glückliche Einheit.

Das Familienbild kommt nur wenige Wochen nach ihrem letzten Social-Media-Auftritt, der deutlich zeigte, wie harmonisch das Ehepaar agiert. Nach zuvor kursierenden Gerüchten über eine mögliche Trennung präsentierten Clea-Lacy und Hasim sich bereits im gemeinsamen Urlaub in Kroatien rundum glücklich. "Endlich nehme ich mir die Zeit, euch ein paar Eindrücke von unserer Reise zu zeigen", schreibt die zweifache Mutter zu dem Instagram-Post. Ob private oder öffentliche Momente – Clea-Lacy scheint ihr Glück gefunden zu haben und lässt ihre Fans an ihrem Leben teilhaben.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen, Mai 2025

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, ihr Ehemann Hasim und die gemeinsamen Söhne