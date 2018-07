Fließt bei Clea-Lacy Juhn (27) und Sebastian Pannek (31) nach der Trennung böses Blut? Vor wenigen Wochen gab das Bachelor-Paar von 2017 sein Liebes-Aus bekannt. Zwar hielten sich beide TV-Gesichter in der vergangenen Zeit auf ihren Social-Media-Kanälen zurück, dennoch wissen sie wohl auch: Das Business muss weitergehen! Auf dem Leck mich am #Hashtag Event in Berlin trafen die Ex-Partner nun aufeinander. Sebastian plauderte im Promiflash-Interview aus, wie er zu solchen Zusammentreffen steht: "Das wird jetzt auch noch öfters so sein. Wir gehen uns nicht aus dem Weg. Jeder macht das, worauf er Lust hat und wenn man sich trifft, dann trifft man sich."

sebastian.pannek; clea_lacy/ Instagram Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de