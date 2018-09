Hannes Schwarz kehrt nach neun Jahren zu Das Supertalent zurück! Die zweite Folge der kunterbunten Castingshow hatte am vergangenen Samstag eine echte Überraschung parat: Der einstige Sendungs-Finalist von 2009 versuchte zum zweiten Mal sein Glück mit seiner unglaublichen Feuerkunst! Da das Spektakel zu riskant fürs Studio war, präsentierte der 34-Jährige eine aufgezeichnete Darbietung – und ließ ganz nebenbei fallen, dass er vor drei Jahren fast seine Hand verloren hätte!

Ja, schon 2009 war Hannes ins große Finale eingezogen. Und Jurychef Dieter Bohlen (64) ist er sogar in Erinnerung geblieben: "Das war der geilste Feuerteufel aller Zeiten", lobte der Poptitan den Pyrotechnik-Fan schon vor seiner Performance. Doch wer hätte gedacht, dass ihm ausgerechnet seine feurige Kunst fast eine Gliedmaße gekostet hätte! 2015 war ein Feuerwerkskörper bei einer Show direkt in seiner Hand explodiert. Die schwere Verletzung musste mit sage und schreibe 93 Stichen genäht werden. "Inzwischen sieht die Hand wieder gut aus. Und dafür wie sie mal aussah, ist es unglaublich, was sie wieder kann. Das alles hat natürlich eine große emotionale Bedeutung für mich", erklärte der 34-Jährige vorab im RTL-Interview.

Die Aufnahme seiner Show vor sagenhafter Wasserfall-Kulisse überzeugte die Jury ein weiteres Mal: Auch Hannes ist eine Runde weiter – mit dreimal Ja! Freut ihr euch auf seine brandgefährlichen Darbietungen in den nächsten Supertalent-Runden? Stimmt unter dem Artikel ab.

