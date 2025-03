Er bekommt in erster "Das Supertalent"-Show goldenen Buzzer

In der Auftaktfolge von Das Supertalent bekommen die Zuschauer bereits einiges geboten. Ein Auftritt brachte nicht nur das ganze Publikum zum Feiern, sondern überzeugte auch Dieter Bohlen (71) auf ganzer Linie. Die Nummer des norwegischen Comedians strapazierte die Lachmuskeln aller – bis Dieter dem schließlich ein Ende setzte und auf den goldenen Buzzer drückte – den Knopf, der dem Kandidaten direkt einen Platz im Finale sichert. "Der hat die Mega-Ausstrahlung. Der hat das unglaublich gut verkauft. Unheimlich charming", äußerte Dieter sich daraufhin begeistert gegenüber RTL.

Doch mit welcher Performance schaffte es Viggo Venn, den Poptitan so zu begeistern? Sein Konzept schien eigentlich ganz simpel: Zu den Klängen von "One More Time" von Daft Punk entledigte er sich seines Oberteils – unter dem sich stets eine Warnweste oder ein weiteres skurriles Kleidungsstück verbarg – dann raste er immer wieder durchs Studio, sprang über das Jury-Pult und lief die Zuschauerreihen ab. Immer, wenn das Publikum dachte, die Vorstellung sei zu Ende, startete er eine neue Runde. Beim Zuschauen blieb kaum ein Auge trocken – auch Bruce Darnell (67), Ekaterina Leonova (37) und Tony Bauer (29) hielten sich vor Lachen die Bäuche. Für den 71-Jährigen war das wohl eine klare Nummer – weshalb er Viggo direkt ins Finale schickte.

Der Mann, wegen dem sowohl die Jury als auch das Publikum vor Lachen fast von ihren Stühlen fielen, ist im Comedy-Business tatsächlich kein Unbekannter. 2023 gewann Viggo die sechzehnte Staffel von "Britain's Got Talent", außerdem war er bereits vier Jahre lang im Doppelpack mit dem amerikanischen Komiker Zack Zucker auf Tour.

Anzeige Anzeige

Getty Images Viggo Venn, 2023 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Viggo Venn, Komiker

Anzeige Anzeige

Anzeige