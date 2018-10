Große Trauer um Scott Wilson. Der The Walking Dead-Star verstarb am Samstag nach einem langen Kampf an seiner Leukämie-Erkrankung. Der Schauspieler, der in den späten 60er Jahren seine Karriere in Hollywood begann, war in über 50 Filmen zu sehen. Für seine Leistung in "The Ninth Configuration" wurde der US-Amerikaner sogar für einen Golden Globe nominiert. Jetzt wurde sein Tod im Alter von 76 Jahren bestätigt.

Gegenüber TMZ erklärte Scott Wilsons Manager, dass der "Hershel Greene"-Darsteller wegen Komplikationen aufgrund von Leukämie verstarb. Er betonte zudem, dass der Mime "eine nationale Ikone, eine ruhige Stimme und ein lieber Geist jedem gegenüber, dem er begegnet ist" gewesen sei. Das Team von "The Walking Dead" verabschiedete sich via Twitter von seinem Kollegen: "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe im Paradies, Scott. Wir lieben dich!"

Der 76-Jährige war 2011 zur zweiten Staffel der Zombiekultserie dazugestoßen und übernahm die Rolle des Vaters von Maggie (gespielt von Lauren Cohan, 36). Seine Figur starb zwei Staffeln später. Nur wenige Stunden, bevor sein Tod im wahren Leben publik geworden war, hatte die Produktion allerdings verkündet, dass man auch in den neuen Folgen mit dem Schauspielurgestein plane.

Getty Images Norman Reedus, Danai Gurira, Andrew Lincoln und Scott Wilson

Getty Images Norman Reedus und Scott Wilson auf einer "The Walking Dead"-Premierenparty

Getty Images Lauren Cohan, Scott Wilson und Emily Kinney bei der Premiere der 100. "The Walking Dead"-Folge



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de