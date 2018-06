Diese Staffel markiert eindeutig einen Wendepunkt! The Walking Dead geht im Herbst mittlerweile in die neunte Runde. Bei dieser Ausgabe wird zum ersten Mal Angela Kang, die bereits seit sieben Jahren im Produktionsteam ist, als Showrunnerin tätig sein – wie wird sich die Zombie-Serie nun verändern? Bereits bekannt ist, dass ein Urgestein aus der Show aussteigen wird. Nun ist ein weiteres, wichtiges Detail der kommenden TWD-Episoden bekannt!

Wie The Hollywood Reporter berichtet, wird die neue Season zwei Jahre nach der achten spielen! "Wir arbeiten an einer Staffel, die neu aussieht und sich frisch anfühlt. Wir beschäftigen uns mit einigen kurzweiligen Dingen", erklärte Kang den Zeitsprung gegenüber dem Blatt. Sie wolle sich dabei stark auf die Beziehungen der zentralen Figuren konzentrieren.

Für eine wichtige Rolle soll jedoch nach der kommenden Ausgabe Schluss sein: Andrew Lincoln alias Rick Grimes – bis jetzt eigentlich die wichtigste Rolle des TV-Hits – wird dem Format den Rücken kehren und soll in nur sechs Folgen zu sehen sein. An seiner Stelle soll die Figur des Daryl Dixon, der von Norman Reedus (49) verkörpert wird, noch mehr in den Mittelpunkt rücken. Eine Bestätigung des Senders AMC steht allerdings noch aus.

