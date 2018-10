Vor einer Woche machte eine traurige Nachricht die Runde: Scott Wilson verlor den Kampf gegen seine Leukämie-Erkrankung und starb im Alter von 76 Jahren. Als Hershel Greene spielte er sich in den vergangenen Jahren in die Herzen der The Walking Dead-Zuschauer und in die seiner Kollegen. Mit emotionalen Statements im Netz erinnern immer mehr Co-Stars an Scott und nehmen auf diese Weise Abschied.

"Es ist fast unmöglich zu beschreiben, was ich für diesen Mann empfinde. Er war mehr als ein Held, mehr als ein Juwel, er war der liebste Schatz, den man nur hoffen konnte, zu kennen", zollte ihm Danai Gurira (40) auf Twitter Tribut. Sie sei so dankbar, dass sie mit Scott zusammenarbeiten und ihn ihren Freund nennen durfte.

Seine Serientochter Emily Kinney (33) richtete ebenfalls rührende Instagram-Worte an ihn: "Der beste TV-Dad, um den ein Mädchen bitten konnte. Ein wunderbarer Schauspieler, eine Inspiration und ein Freund." Auch zahlreiche andere Wegbegleiter wie Sarah Wayne Callies (41), Lauren Cohan (36), Chandler Riggs (19) oder Jon Bernthal (42) gedachten Scotts mit gemeinsamen Fotos und Erinnerungen auf ihren Accounts.

Twitter / @DanaiGurira Danai Gurira und Scott Wilson

Getty Images Norman Reedus, Scott Wilson & Andrew Lincoln bei der Premiere der 6. "The Walking Dead"-Staffel

Instagram / emmykinney Emily Kinney und Scott Wilson, bekannt aus "The Walking Dead"

