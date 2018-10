Mit nur einem Auftritt hat sie sich in die Herzen der Fans gespielt: 1967 übernahm Celeste Yarnall zwar eine Gastrolle in einer Star Trek-Episode, trotzdem war sie fester Teil der Trekkie-Familie und besuchte über die Jahre hinweg zahlreiche Conventions. Weitere Bekanntheit erlangte die Schauspielerin 1968 neben Elvis Presley (✝42) in der Komödie "Liebling, lass das Lügen". Celeste blickt auf eine vielseitige Film- und Fernsehkarriere zurück, doch jetzt ist sie im Alter von 74 Jahren gestorben.

Bereits vor vier Jahren war bei Celeste Eierstockkrebs diagnostiziert worden. Wie die offizielle Star Trek-Webseite berichtet, hat die beliebte Yeoman Martha Landon-Darstellerin am 7. Oktober den langen Kampf gegen die Krankheit verloren. Ihre Familie soll in den letzten Stunden bei ihr gewesen sein und sich in ihrem Haus in Westlake Village im US-Bundesstaat Kalifornien von ihr verabschiedet haben.

Celeste war dreimal verheiratet, unter anderem mit ihrem damaligen Manager Sheldon Silverstein. Ihre gemeinsame Tochter Camilla kam 1970 auf die Welt. Bis zu ihrem Tod war der britische Künstler Nazim Nazim der Mann an ihrer Seite. Gegenüber Hollywood Reporter erklärte er: "Sie war großartig in allem, was sie getan hat. Sie war meine geliebte Königin."

Everett Collection/ActionPress Elvis Presley und Celeste Yarnall im Film "Liebling, lass das Lügen"

Everett Collection/ActionPress Celeste Yarnall in dem Film "Liebling, lass das Lügen"

Getty Images Celeste Yarnall und ihr Ehemann Nazim Nazim beim "Unbelievable"-Screening, September 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de