Für NFL-Saison: Travis Kelce soll elf Kilo verloren haben

Travis Kelce (35), Star-Spieler der Kansas City Chiefs, hat im Vorfeld der NFL-Saison 2025 beeindruckende elf Kilo abgenommen. Der Profisportler erklärte laut SportsCenter, er habe sein Gewicht in der Offseason durch intensives Training und eine strengere Ernährung reduziert, um seine Leistung auf dem Spielfeld zu verbessern. Zuletzt war er wegen seiner schwankenden Fitness und einer enttäuschenden Performance beim Super Bowl LIX gegen die Philadelphia Eagles in die Kritik geraten. Vom 17. bis 19. Juni wird er beim verpflichtenden Minicamp der Chiefs erstmals mit schlankerem Erscheinungsbild auflaufen.

In der vergangenen Saison kündigte Travis an, an seinem Fitnesszustand arbeiten zu wollen, um wieder an frühere Erfolge anzuknüpfen. Dafür trainierte der Football-Star in den letzten Monaten intensiv in Florida und verzichtete auf freiwillige Teamaktivitäten. Unterstützt von einem privaten Koch setzte er auf eine proteinreiche Ernährung mit Meeresfrüchten wie Garnelen, Krabben und Thunfisch. Experten wie ESPN-Journalist Jeremy Fowler vermuten, dass dies möglicherweise seine letzte NFL-Saison sein könnte – was den Druck, eine Top-Leistung abzuliefern, zusätzlich erhöht haben dürfte.

Auch in seinem Privatleben zeigt der durchtrainierte Sportler eine gewisse Stabilität. Seine Freundin, Sängerin Taylor Swift (35), plant laut Insidern, ihn in der kommenden Saison regelmäßig zu unterstützen, da sie nach ihrer zeitintensiven Konzerttournee wieder mehr Freiraum hat. Die beiden scheinen eine harmonische Balance zwischen Karriere und Privatleben zu finden – etwas, das sowohl Fans als auch Medien beeindruckt. Travis' Wandlung, sowohl körperlich als auch mental, gibt Anlass zu Optimismus für die bevorstehenden Herausforderungen auf dem Feld.

Getty Images Travis Kelce im November 2023 in Frankfurt

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Januar 2025

