Ariana Grande trauert um ihre geliebte Großmutter Nonna (99)

Es sind traurige Nachrichten von Ariana Grande (31). Wie die Sängerin und ihre Mutter Joan auf Instagram verkünden, ist das Familienoberhaupt der Grandes verstorben. "Wir sind am Boden zerstört, dass die geliebte Matriarchin unserer Familie von uns gegangen ist. Marjorie (Nonna) Grande ist friedlich in ihrem Zuhause verstorben und war in jedem Moment ihrer letzten Wochen von ihrer Familie und ihren Liebsten umgeben", heißt es in einem Statement. Arianas Oma wurde 99 Jahre alt und hätte am 12. Oktober dieses Jahres ihren 100. Geburtstag gefeiert.

In der Verkündung von Nonnas Tod bitten Ariana und ihre Familie darum, ihre Privatsphäre in der schweren Zeit der Trauer zu schützen. Es heißt ferner: "Wir danken euch für eure Liebe, eure Unterstützung und dafür, dass ihr unsere Privatsphäre respektiert, während wir trauern und ihr wundervolles, außergewöhnliches Leben feiern." Auch der Bruder der Musikerin, Frankie Grande (42), widmet seiner verstorbenen Großmutter emotionale Worte im Netz. "Du hast mich immer als deinen Augapfel bezeichnet, Nonna, und du warst immer der meine. Eine beste Freundin. Mein sicherer Ort", schreibt der "Rhythm of Love"-Interpret unter anderem und ergänzt: "Danke für jeden Moment, jede Lektion, jede Umarmung, jedes Lachen. [...] In Liebe, dein Apfel." Seine Worte untermauert er mit einigen Schnappschüssen, die ihn mit seiner Oma zeigen.

Wie eng das Verhältnis von Ariana und Frankie zu ihrer Nonna war, wurde auch zuletzt deutlich. Als im vergangenen Jahr Wicked die Herzen des Publikums eroberte, wartete Ariana lange Zeit damit, sich den Film, in dem sie eine der Hauptrollen spielt, anzuschauen. Schließlich reiste sie in die Heimat ihrer Großmutter und mietete einen Kinosaal, um das Musical gemeinsam mit ihrer Oma und ihren Liebsten anzuschauen. Auch in ihrem Album "Eternal Sunshine" ist Nonna zu hören: In dem Song "Ordinary Things" teilt sie eine Lebensweisheit. Dafür schrieb sie sogar Geschichte: Sie war die älteste Künstlerin, die jemals in den Billboard Hot 100 vertreten war, seit deren Aufzeichnungen.

Instagram / frankiejgrande Frankie Grande und Nonna, Juni 2025

Instagram / arianagrande Ariana Grandes Oma Nonna, April 2024