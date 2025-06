Tragische Nachricht: TV-Köchin Anne Burrell stirbt mit 55

Die TV-Welt trauert: Die beliebte Köchin Anne Burrell ist im Alter von 55 Jahren verstorben. Ihr Tod wird nun von Vertretern gegenüber People bestätigt. "Anne war eine geliebte Ehefrau, Schwester, Tochter, Stiefmutter und Freundin – ihr Lächeln erhellte jeden Raum, den sie betrat", schreibt ihre Familie in dem Statement und fügt hinzu: "Annes Licht strahlte weit über die Menschen hinaus, die sie persönlich kannte, und berührte Millionen auf der ganzen Welt. Auch wenn sie nicht mehr unter uns ist, bleiben ihre Herzlichkeit, ihr Geist und ihre grenzenlose Liebe für immer bestehen."

Wie die Polizei von New York mitteilte, wurde sie am Morgen des 17. Juni in ihrem Haus in Brooklyn aufgefunden. Es heißt, die Beamten reagierten gegen 7:50 Uhr morgens auf einen Notruf, in dem von "einer 55-jährigen Frau, die bewusstlos und nicht ansprechbar war" die Rede war. Der Rettungsdienst sei daraufhin in dem Anwesen "eingetroffen und habe sie noch am Tatort für tot erklärt". Die genaue Todesursache ist derzeit nicht bekannt, soll jedoch durch eine Autopsie untersucht werden.

Anne prägte mit ihrer lebhaften Persönlichkeit und ihrem Talent die Welt der Kulinarik und des Fernsehens. Bekannt wurde sie unter anderem als Moderatorin von "Worst Cooks in America", wo sie Kochtalente auf humorvolle und mitreißende Weise begleitete. Neben ihren zahlreichen Auftritten im Food Network veröffentlichte die preisgekrönte Köchin zwei erfolgreiche Kochbücher und engagierte sich für wohltätige Zwecke. Die gebürtige New Yorkerin begann ihre Karriere in renommierten Restaurants, bevor sie über Stationen wie das Culinary Institute of America und das italienische Pendant in die Fernsehwelt wechselte. Noch im März 2025 war die 55-Jährige im Format "House of Knives" zu sehen.

Getty Images Anne Burrell, Köchin

Getty Images Anne Burrell, "Secrets of a Restaurant Chef"-Bekanntheit

