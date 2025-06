So heißt Machine Gun Kelly und Megan Foxs gemeinsame Tochter

Megan Fox (39) und Machine Gun Kelly (35) haben endlich den Namen ihrer gemeinsamen Tochter enthüllt. In einem Instagram-Post teilte der Musiker am Dienstag, den 17. Juni, ein Video, in dem er sanft auf seiner Ukulele für sein Baby spielt. Begleitet wurde die Aufnahme von einer simplen, aber bedeutungsvollen Bildunterschrift: "Saga Blade Fox-Baker." Während ihre Tochter nur teilweise zu sehen war, schaltete Machine Gun Kelly die Kommentarfunktion des Beitrags ab – etwa, um Diskussionen über den ausgefallenen Namen zu vermeiden? Das Mädchen wurde am 27. März 2025 geboren und ist das erste gemeinsame Kind des ehemaligen Paares.

Bereits vor der Bekanntgabe hatten Fans spekuliert, wie die Tochter der beiden heißen könnte, nachdem Machine Gun Kelly in einem früheren Post von ihrer Ankunft als "unsere kleine Himmels-Saat" sprach. Diese Bezeichnung führte zu Missverständnissen und falschen Annahmen über den Namen, woraufhin der Musiker klarstellte, dass seine Worte keine Anspielung auf den Namen seiner Tochter waren. Megan, die ihre Schwangerschaft Ende 2024 öffentlich gemacht hatte, hat sich bislang nicht auf ihren Social-Media-Kanälen zur Geburt ihrer Tochter geäußert. Für sie ist Saga Blade das vierte Kind, für MGK das zweite – er hat bereits eine Tochter aus einer früheren Beziehung.

Megan und Machine Gun Kelly, die während ihrer turbulenten Beziehung regelmäßig für Schlagzeilen sorgten, trennten sich noch vor der Geburt ihres Kindes. Ein Insider verriet jedoch gegenüber In Touch Weekly, dass ein Liebes-Comeback nicht vom Tisch sei. Laut ihm müsse MGK eine Bedingung erfüllen, unter der Megan ihn wieder zurücknehmen würde: "Er muss konstant an sich arbeiten."

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox, Juni 2022

