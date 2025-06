Vom Ehemann betrogen? Sofia Richie bezieht Stellung

Hat Elliot Grainge seine Ehefrau Sofia Richie (26) tatsächlich nach der Geburt ihrer Tochter betrogen? Diese Gerüchte sorgten in den sozialen Medien in den letzten Wochen für Aufsehen. Die Anschuldigungen verbreiteten sich kurz nachdem die beiden im Mai 2024 Eltern der kleinen Eloise Samantha geworden waren. In einem amüsanten TikTok-Video zeigte sich das Paar nun unbeeindruckt von den wilden Spekulationen: In dem kurzen Clip liegt Sofia entspannt auf dem Bett, während Elliot mit ernster Stimme Kommentare vorliest, die ihm im Netz begegnet sind. Mit einem Lächeln kontert Sofia seinem Hinweis, sie solle sich auf seinem Vermögen ausruhen, und lacht laut bei der Anschuldigung, er sei untreu gewesen. Auch Elliot reagiert schlagfertig: "Was bin ich? Shrek?", fragt er sichtlich belustigt.

Das Video zeigt: Die beiden nehmen die Gerüchte mit Humor und lassen sich offenbar nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Trotzdem wird Elliot in dem Clip auch kurz ernst, als er die Kommentare als "gemein" bezeichnet. Sofia bestätigt daraufhin mit ernstem Ton seine Aussage. Fans, die das TikTok-Video sahen, spekulierten in den Kommentaren bereits, dass das entspannte Video wohl ein Zeichen dafür sein soll, dass die Familie sich von derartigen Anfeindungen nicht beeindrucken lässt und keinerlei Eheprobleme zu befürchten sind.

Seit ihrer Hochzeit im April 2023 in Südfrankreich zeigen sich Sofia – die Tochter von Musiklegende Lionel Richie (75) – und Elliot regelmäßig als glückliches Duo. Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter scheinen sie auch ihr Familienleben in vollen Zügen zu genießen: Zuletzt richteten sie zum ersten Geburtstag von Eloise eine zauberhafte Gartenparty aus. Die pinke Feier mit Hüpfburg und Regenbogentorte zog auf Social Media die Begeisterung der Fans auf sich.

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie und Elliot Grainge mit ihrer Tochter Eloise

Instagram / sofiagrainge Lionel Richie und seine Tochter Sofia, 2021

