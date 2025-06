Möchten Michael Wendler und Laura Müller weitere Kinder?

Laura Müller (24) gab nun in einer Instagram-Fragerunde einen Einblick in die Familienplanung mit ihrem Ehemann Michael Wendler (52). Auf die Frage eines Fans, ob sich das Paar weitere Kinder wünscht, antwortete die 24-Jährige kurz und knapp: "Zurzeit nein." Das Paar hatte im Dezember 2024 sein zweites Kind, den kleinen Ocean Amor, begrüßt und ist seitdem Eltern von zwei gemeinsamen Söhnen.

Mit ihrer direkten Antwort auf die Frage zeigen Laura und Michael, dass sie derzeit offenbar genug damit zu tun haben, sich liebevoll um ihre zwei Söhne zu kümmern. Eine endgültige Entscheidung über weiteren Familienzuwachs deutet die knappe Formulierung jedoch nicht an. Es könnte also sein, dass sich ihre Einstellung in ein paar Jahren ändert – und sie sich doch noch ein weiteres Familienmitglied wünschen.

Die Liebe von Laura und Michael bleibt trotz zahlreicher Kritik aus der Öffentlichkeit beständig. Die beiden, die etliche Höhen und Tiefen durchgestanden haben, sind seit mehreren Jahren ein unzertrennliches Team. Laura, die mit nur 19 Jahren an der Seite des Schlagerstars bekannt wurde, hat sich seither zu einer engagierten Mutter entwickelt. Michael zeigte sich in der Vergangenheit stets stolz darauf, wie sie diese Rolle meistert.

Anzeige Anzeige

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige