Will sich Prinz William als König an Prinz Harry rächen?

Prinz William (42) soll Berichten zufolge außer sich vor Wut auf seinen Bruder Prinz Harry (40) und dessen Ehefrau Herzogin Meghan (43) sein. Auslöser des jüngsten Streits ist angeblich der Plan des Paares, ihren Kindern Archie (6) und Lilibet (4) die Möglichkeit offenzuhalten, eines Tages als arbeitende Royals tätig zu werden. Wie ein Insider gegenüber OK! verriet, wollen Harry und Meghan außerdem an den HRH-Titeln (His/Her Royal Highness) für ihre Kinder festhalten – damit diese später selbst entscheiden können, ob und wie sie Teil des Königshauses sein wollen. Besonders im Umfeld von William soll diese Nachricht auf großes Unverständnis und sogar Spott gestoßen sein.

Ein Freund von William soll sich auch spöttisch darüber geäußert haben, dass Harry und Meghan ernsthaft in Erwägung ziehen, ihre Kinder eines Tages als aktive Royals einzusetzen. Laut Insidern präsentieren Harry und Meghan die Entscheidung über die HRH-Titel von Archie und Lilibet als eine Art "Selbstbestimmungsrecht" ihrer Kinder. Kritiker werfen dem Paar jedoch vor, mit den königlichen Titeln nach Belieben zu spielen und dabei bestehende Absprachen zu ignorieren – ein Verhalten, das den ohnehin angespannten Familienfrieden weiter gefährde. Besonders brisant: Auch die verstorbene Queen Elizabeth II. (✝96) hatte dem Paar einst nahegelegt, auf die Nutzung der HRH-Titel zu verzichten – eine Bitte, die Harry und Meghan laut den Insidern damals akzeptiert hatten.

Obwohl sich Prinz William zu den jüngsten Streitigkeiten offiziell nicht geäußert hat, soll das Verhältnis zu seinem Bruder vor allem durch Harrys Enthüllungen in seiner Autobiografie tief beschädigt sein. Die enge Verbindung zwischen William und seiner Frau Prinzessin Kate (43) scheint dabei ein gewichtiger Faktor zu sein, da diese nicht nur in Harrys Buch thematisiert wurde, sondern auch privat eine bedeutende Rolle in der Beziehung der Brüder spielt. Insbesondere die Darstellung von Prinzessin Kate in Harrys Veröffentlichungen habe William außerordentlich getroffen. Beziehungen, die einst herzlich waren, sollen mittlerweile von Misstrauen und tiefem Groll durchzogen sein.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Juni 2026

