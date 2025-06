"Ist gestorben": Eva Benetatou rechnet mit Ex Chris Broy ab

Evanthia Benetatou (33) wird im Netz angeblich vorgeworfen, ihrem Ex Chris Broy (36) den Kontakt zu ihrem gemeinsamen Sohn George zu verbieten. Das macht die TV-Bekanntheit wütend, und sie macht ihrem Ärger in einem ausführlichen Video auf Instagram Luft. "Ich habe niemals dem Chris den Kontakt verwehrt. Ich würde ihm das auch niemals verbieten. Ich wüsste nicht, weshalb – auch wenn ich weiß, dass er psychisch nicht in der Lage ist, Verantwortung für ein Kind zu tragen", wettert sie und ergänzt aufgebracht: "Ich frage ihn kontinuierlich, wann er Zeit hat, ob er sein Kind sehen will." Auch was ein mögliches Beziehungs-Comeback betrifft, macht Eva ihm eine eindeutige Ansage: "Für mich ist Chris gestorben. Ich habe auch keine Gefühle. Ich würde auch niemals mit ihm wieder zusammenkommen wollen."

Die Reality-TV-Darstellerin habe ihrem früheren Partner zahlreiche Sprachnachrichten geschickt und ihn mehrfach angeschrieben – jedoch ohne Erfolg. "Der Kleine fragt nach seinem Vater, der braucht seinen Papa. Ich bin die Letzte, die das verbieten würde, weil es meinem Kind schadet." Ihre Behauptungen untermauert Eva mit Screenshots von WhatsApp-Chatverläufen, in denen sie keine Antwort von ihrem Ex bekommt oder ihr Sohn seinem Vater Sprachnachrichten schickt und ebenfalls ignoriert wird. "Ich kann ihn nicht ernst nehmen als Partner oder als Mann in meinem Leben. Er muss sich seiner Rolle als Vater verantwortlich fühlen. Das macht er aber nicht", schießt die Medienpersönlichkeit zudem.

Laut ihr habe Chris mentale Probleme, die er nicht in Angriff nehmen wolle. "Wenn ich solche Probleme habe wie der Chris, dann würde ich mir an seiner Stelle professionelle Hilfe holen und auch seine ach-so-tollen Freunde sollten ihn einweisen, genauso wie seine Familie", wettert Eva aufgebracht. Abschließend vergleicht die 33-Jährige ihre Situation mit der von Samira (31) und Serkan Yavuz (32). Sie bezeichnet Samira als "nicht alleinerziehend", da sie Unterstützung von ihrem Ex bekommt. Im Gegensatz dazu sei Eva sehr wohl alleinerziehend. "Mir tut dieses Thema jeden Tag weh. [...] Ich ärgere mich so wahnsinnig, dass ich mit diesem Mann ein Kind in diese Welt gesetzt habe, weil das Kind so einen Vater überhaupt nicht verdient", heißt es weiter.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

