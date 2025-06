Total verliebt: Liz Hurley und Billy Ray strahlen bei Event

Elizabeth Hurley (60) und Billy Ray Cyrus (63) feiern ihre Liebe in aller Öffentlichkeit! Das Paar erschien am Montag bei einer Benefizveranstaltung der Royal Academy of Dance im Mandarin Oriental Hotel in London, wo es alle Blicke auf sich zog. Die Schauspielerin und der Musiker zeigten sich dabei total verliebt: Auf den Schnappschüssen schaute Liz ihren Partner liebevoll an, während dieser mit geflochtenem Haar und einem schwarzen Anzug für die Kameras posierte. Die "The Royals"-Bekanntheit dagegen trug ein elegantes, helles Kleid.

Die Romanze des Paares nahm ihren Anfang am Set des Films "Christmas in Paradise", den sie 2022 gemeinsam drehten. Zwar hatten sie damals nur wenige Szenen miteinander, doch die Chemie zwischen ihnen sei spürbar gewesen, wie Billy Ray zu Gast in der "The Ty Bentli Show" von Apple Music verriet. "Wir haben einfach gelacht, und das war zu einer Zeit, in der ich nicht viel zu lachen hatte – und genau das fand ich so erstaunlich", erklärte der "Achy Breaky Heart"-Interpret.

Die beiden fanden allerdings erst wenige Jahre später näher zueinander. Heute sind sie überglücklich – auch wenn sich die Öffentlichkeit ziemlich überrascht von ihrer Liebe zeigte. "Für mich ist das nicht verwunderlich, weil wir uns tatsächlich sehr ähnlich sind und uns extrem gut verstehen. [...] Wir lachen beide gern und viel, wir lieben das Landleben – und wir lieben beide Countrymusik und Filme", schwärmte die 60-Jährige laut Us Weekly auf der Hot Pink Party der Breast Cancer Research Foundation im Mai.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley, April 2025

Anzeige Anzeige