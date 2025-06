Sicherheit nach Überfall: Robert und Carmen Geiss rüsten auf

Robert (61) und Carmen Geiss (60) haben Konsequenzen gezogen, nachdem sie in ihrer Villa in Saint-Tropez Opfer eines brutalen Raubüberfalls wurden. Vier bewaffnete Täter drangen in das Anwesen der TV-Bekanntheiten ein und hinterließen tiefe Spuren bei dem Paar – mental und körperlich. Um sich künftig besser zu schützen, haben die beiden ein Sicherheitsteam engagiert, das ihr Zuhause sowohl auf dem Anwesen als auch davor überwacht. Zusätzlich haben sie sich für Personenschutz entschieden, um auch unterwegs mehr Sicherheit zu gewährleisten, wie Bild berichtet.

Doch das war noch nicht alles: Die Alarmanlage der Luxusvilla wird aktuell auf den neuesten technischen Stand gebracht. Vor dem Überfall waren bereits 16 Überwachungskameras installiert, die den gesamten Angriff aufzeichneten. Robert erklärte bereits gegenüber dem Newsportal, dass dank der Aufnahmen sogar ein Täter erkennbar ist, dessen Maske Carmen heruntergerissen hatte. Dies sollte bei der Aufarbeitung der Tat helfen. Weitere Maßnahmen zur Sicherheit ihrer Familie wurden nicht ausgeschlossen.

Nach dem Überfall meldete sich Carmen persönlich auf Threads zu Wort. Sichtlich mitgenommen bedankte sich die Unternehmerin für die große Anteilnahme, die sie nach dem Raub erreichte. In einem emotionalen Video zeigte die zweifache Mutter ihre Verletzungen am Kinn. "Ich kann leider nicht so viel sprechen, weil ich bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt wurde", berichtete sie. Sie erklärte außerdem: "Dadurch ist hier eine Narbe entstanden, aufgeplatzt, die heute genäht worden ist. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Vielen lieben Dank, ich brauche jetzt erst mal ein bisschen Ruhe."

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss

Anzeige Anzeige

Threads / carmengeiss Carmen Geiss, Juni 2025

Anzeige Anzeige