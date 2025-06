Nach Tod seines Vaters: Michael Sheen offenbart Schulden

Michael Sheen (56) sprach kürzlich in einem Interview über seine finanzielle Lage und überraschte mit einer ehrlichen Offenbarung. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie Twilight, gab an, derzeit Schulden abzuzahlen. "Es ist interessant, dass manche mich als Multimillionär betrachten. Das stimmt nicht – ich jongliere vielmehr mit Schulden", erklärte der 56-Jährige gegenüber der Times of London. Besonders die Unterstützung des Homeless World Cup, eines Wohltätigkeitsprojekts, habe ihn finanziell belastet. Michael stellte klar: "Es gibt Zeiten, in denen ich Geld investieren kann, und Zeiten, in denen das nicht möglich ist."

Sein Einsatz für soziale Projekte ist beachtlich. Bereits im Jahr 2019 spendete er eine erhebliche Summe an den Homeless World Cup, ein Fußballturnier, das der Bekämpfung von Obdachlosigkeit gewidmet ist. In diesem Jahr gründete er das neue Welsh National Theatre, nachdem dem National Theatre Wales die staatlichen Fördermittel entzogen wurden. Michael erklärte, dass der neue Verband zwar 234.246 Euro aus Übergangsfinanzierungen erhalte, er jedoch selbst für alle weiteren Kosten aufkomme. Die kulturelle Bedeutung eines solchen Projekts sei ihm aber zu wichtig, um es scheitern zu lassen, betonte der Schauspieler.

Diese finanziellen Herausforderungen kommen für Michael Sheen in einer ohnehin emotional belastenden Zeit. Vor Kurzem musste er den Verlust seines Vaters Meyrick Sheen verkraften, der im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Der Schauspieler hatte öffentlich seine Trauer geteilt und die außergewöhnliche Bedeutung seines Vaters für ihn und die Familie hervorgehoben. Trotz dieser Schicksalsschläge scheint Michael jedoch seinen Weg für sich und seine Unterstützungsprojekte unbeirrbar fortzusetzen, angetrieben von seiner tief empfundenen Verpflichtung gegenüber sozialem Engagement und seiner Liebe zur Kultur.

Getty Images Michael Sheen, Schauspieler

Getty Images Michael Sheen (r.) und seine Eltern Meyrick und Irene

