So geht es Angelina Kirsch heute nach ihrer Gesichtslähmung

Im Jahr 2023 musste Angelina Kirsch (36) wegen einer plötzlichen Gesichtslähmung ins Krankenhaus. Heute hat sich das Curvy-Model davon fast vollständig erholt – doch die Erinnerung bleibt. "Mein Gesicht ist wieder zu 97 Prozent wie früher", erklärt sie im Interview mit Bunte. Doch in einigen Situationen würde sich ihre frühere Gesichtslähmung noch zeigen. "Allerdings ist gerade in emotionalen Momenten die Lähmung noch zu sehen. Besonders Menschen, die mich sehr gut kennen, sehen die Nachbleibsel noch deutlich", berichtet die The Taste-Moderatorin.

Im Sommer vor zwei Jahren meldete sich Angelina auf Instagram mit einem schockierenden Anblick bei ihren Fans. Damals stellte sie morgens plötzlich Veränderungen in ihrem Gesicht fest. "Heute Morgen bin ich mit einer halbtauben linken Gesichtshälfte inklusive ebenfalls halbtauber Zunge und Geschmacksverlust aufgewacht. Diagnose nach vier Stunden im Krankenhaus: idiopathische periphere Fazialisparese", schilderte die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin. So wurde ihr linker Gesichtsnerv durch Viren und Bakterien angegriffen – neben Schwellungen hatte sie auch mit anderen Beeinträchtigungen zu kämpfen. "Mittlerweile ist meine Sehfähigkeit links leicht beeinträchtigt, meine Zunge ist weiterhin taub, mein Mund bewegt sich natürlich komisch und mein linkes Auge schließt nicht so gut", erläuterte sie.

Inzwischen ist Angelina wieder fast die Alte – die Gesichtslähmung bleibt ein kleiner Teil von ihr. Doch in ihrem Leben spielen andere Dinge eine viel wichtigere Rolle. So will das Model schon bald ihren Partner Daniel heiraten. Noch in diesem Jahr wollen sie vor den Traualtar schreiten. Ende 2024 gab Angelina ihre Verlobung bekannt. "Verliebt... verlobt... verzückt. Ich kann es noch immer nicht glauben, ich werde meinen Traummann heiraten", freute sie sich damals im Netz. Details über ihren Liebsten hält sie allerdings eher privat.

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch im Juli 2023

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch im Dezember 2024

