Prinzessin Diana war mit Harry & William oft bei McDonald's

Prinzessin Diana (✝36) war bekannt dafür, das Wohl ihrer Söhne immer an erste Stelle zu setzen. Trotz ihrer privilegierten Position sollten Prinz William (42) und Prinz Harry (40) eine möglichst normale Kindheit genießen, zu der für die früh verstorbene Britin ganz klar eines dazugehörte: regelmäßige Besuche bei McDonald's. In das beliebte Fastfoodrestaurant zog es sie aber nicht etwa wegen der kulinarischen Genüsse, sondern wegen der kleinen Spielzeuge im Happy Meal. Das enthüllt jetzt der ehemalige Küchenchef der royalen Familie, Darren McGrady, im Interview mit Heart Bingo. Auch auf seine Gefühle soll die Prinzessin stets Rücksicht genommen haben – zum Beispiel, als sie ihm mit spürbar schlechtem Gewissen erklärte: "Ich weiß, dass du bessere Burger machen kannst, Darren. Aber sie wollen die Spielzeuge."

Doch nicht nur McDonald's zählte zu den außergewöhnlichen Ausflugszielen der Royals. Diana nahm William und Harry auch gern mit ins Restaurant Sticky Fingers, das von keinem Geringeren als Bill Wyman, dem ehemaligen Bassisten der Rolling Stones, betrieben wurde. Vor allem Harry sei ein großer Fan der dortigen Barbecue-Rippchen gewesen, so Darren weiter. Zu Hause kümmerten sich Diana und der Koch jedoch um eine vielseitige Ernährung ihrer Söhne. Während Diana gesunde und vegetarische Gerichte bevorzugte, freuten sich die Jungen besonders über kindgerechte Klassiker wie Pizza, Chicken-Nuggets oder Kartoffelecken.

Das innige Verhältnis zwischen Diana und ihren Söhnen zeigte sich in vielen kleinen Gesten. So hatte die Prinzessin für ihre Söhne auch spezielle Spitznamen, die ihre Zuneigung zum Ausdruck brachten. William wurde von ihr liebevoll "Wombat" genannt – ein Kosename, der ihm seit einem Besuch in Australien in seiner frühen Kindheit anhaftet. Harry hingegen wurde mit der Abkürzung "GKH" bedacht, was für "Good King Harry" stehen soll. Dieser enge Zusammenhalt, den Diana ihnen vorlebte, prägt die beiden Prinzen auch heute noch. Sowohl William als auch Harry bemühen sich, das Erbe ihrer Mutter zu ehren und ihren eigenen Kindern ein ähnliches Gefühl von Nähe und Normalität zu vermitteln.

Anzeige Anzeige

REX FEATURES LTD. / ActionPress Prinz Charles und Prinzessin Diana mit Prinz William (links) und Prinz Harry (rechts), 1987

Anzeige Anzeige

Prinzessin Diana mit Prinz William und Prinz Harry 1994

Anzeige Anzeige