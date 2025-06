Pistole traf sie ins Gesicht: Rebel Wilson musste in Klinik

Rebel Wilson (45) hätte bei einem Unfall am Set ihres neuen Films "Bride Hard" beinahe eine dauerhafte Gesichtsverletzung davongetragen. Die Schauspielerin berichtete in einem Interview mit Access Hollywood, dass sich der Vorfall während einer Kampfszene am letzten Drehtag ereignete. "Eine Waffe wurde versehentlich quer über mein Gesicht geschlagen und hat meine Nase aufgerissen", erklärte sie. Ein "Blutbad" sei dabei entstanden. Glücklicherweise wurde Rebel sofort in eine Klinik gebracht. Dort nähte ein plastischer Chirurg ihre Wunden, um bleibende Schäden zu verhindern. "Ohne die schnelle Hilfe wäre ich für immer entstellt gewesen. Jetzt sieht man davon nichts mehr", fügte sie hinzu.

Der Film "Bride Hard" – eine Action-Komödie, in der Rebel eine toughe Geheimagentin spielt – steht kurz vor seiner Veröffentlichung am 20. Juni. In der Rolle der Sam kämpft sie bei der Hochzeit ihrer besten Freundin gegen brutale Söldner, die die Feier als Geiselnahme missbrauchen. An ihrer Seite stehen unter anderem Anna Camp (42) und Justin Hartley (48), während Simon West die Regie führte. Rebel verriet außerdem, dass sie für den Film alle Stunts selbst gemacht habe. "Ich habe in meiner Jugend Karate gemacht und anscheinend blieb etwas Muskelgedächtnis zurück. Es war unglaublich intensiv, aber es hat großen Spaß gemacht", äußerte sie sich über ihre Erfahrungen beim Dreh.

Auch abseits des Filmsets sorgt Rebel regelmäßig für Schlagzeilen. Erst kürzlich wurde sie in New York gesichtet und konnte mit ihrer in den letzten Jahren sichtbar geschrumpften Figur begeistern. Gekleidet in einen knallroten Jumpsuit mit passendem Gürtel und High Heels wirkte die Schauspielerin strahlend und selbstbewusst. Die Pitch Perfect-Darstellerin hat laut eigenen Angaben ihre Ernährung stark umgestellt und sich einem Gesundheits-Challenge-Programm gewidmet, das bereits deutliche Erfolge zeigt. Auf Instagram teilte sie Details über ihre neuen Essgewohnheiten, wie den Verzicht auf Schokolade und Eiscreme.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im September 2024

Getty Images Rebel Wilson bei den Governors Awards 2024