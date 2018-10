Dieser Mittwoch ist ein trauriger Tag für seine Angehörigen und Freunde. Am 10. Oktober 2009 stand die Welt vieler Boyzone-Fans wohl für einen Moment still, als diese traurige Nachricht bekannt wurde: Im Alter von nur 33 Jahren starb Stephen Gately während eines Urlaubs in seinem Ferienhaus auf Mallorca an einem Lungenödem. Der Sänger hat eine große Lücke im Leben seiner Liebsten hinterlassen. Seine Co-Stars und sein Ex erinnern jetzt mit emotionalen Posts an Stephen!

Von seinen vier Bandkollegen haben bislang drei dem Iren Tribut gezollt. Shane Lynch (42) teilte auf Instagram eine Fotocollage von sich und Stephen mit den Worten: "Wenn jemand, den du liebst, zu einer Erinnerung wird, wird die Erinnerung zu einem Schatz." Keith Duffy (44) postete eine Bilderstrecke aus alten Zeiten. Es vergehe kein Tag, an dem Keith nicht an ihn denke und ihn vermisse. Ronan Keating (41) trägt seinen Kumpel sogar unter der Haut. Die tätowierten Zahlen 76 und 09 stehen für Stephens Geburts- und Todesjahr. "Ich höre dein Lachen jeden Tag, Bruder. Dieser böse Sinn für Humor bringt mich immer noch durch Vieles. Danke für deine Freundschaft", gedachte Ronan seines Buddys.

1999 outete Stephen sich als erstes Mitglied einer Boyband als homosexuell und bekannte sich gleichzeitig zu seiner Beziehung zu Caught in the Act-Mitglied Eloy de Jong (45). Bis 2002 waren die beiden ein Paar, auch der Niederländer dachte heute an seinen ehemaligen Partner: "Wenn wir über Menschen im Himmel reden, an sie denken, von ihnen träumen oder von ihnen singen, sind sie nicht wirklich weg."

Getty Images Keith Duffy, Mikey Graham, Shane Lynch und Ronan Keating in London

Instagram / officialkeithduffy Keith Duffy und Stephen Gately, Boyzone-Mitglieder

The Picture Library/SilverHub/ActionPress Eloy de Jong und Stephen Gately bei einer Charity-Veranstaltung in London, April 2002

