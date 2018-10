Zeit Abschied zu nehmen! Nach knapp sechs Monaten wilder Partys und feuchtfröhlicher Stimmung endet die Saison der auf dem Ballermann. Die lange Club-Meile schließt ihre Tore bis zum nächsten Sommer und die feierwütigen Urlauber treten wieder die Heimreise an. Schlagerstars wie Jens Büchner (48), Lorenz Büffel oder Melanie Müller (30) hatten also ihre letzte Auftritte, bevor es in die Winter-Pause geht. Letztere will das aber offensichtlich nicht ganz wahrhaben.

Sie will und kann den Bierkönig einfach nicht loslassen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Auf ihrem Instagram-Account postete Melli am Montag ein Foto, auf dem sie sich lachend an einem Stehtisch in der Kneipe festhält, während ein Gast an ihren Beinen zieht. "#BierkönigSchließung, aber ich gehe hier nicht weg", kommentierte sie den lustigen Schnappschuss. Im Hintergrund sieht man allerdings, dass die Reihen sich tatsächlich langsam lichten und sich der Sommer auf Mallorca auch für die Urlauber dem Ende neigt.

Dass die Mama der kleinen Mia Rose (1) schon in diesem Jahr wieder Auftritte hatte, kam nicht bei allen gut an. Viele befürchteten, dass die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin ihre mütterlichen Pflichten vernachlässigen könnte. Aber ihre Kollegin Mia Julia (31) stärkte ihr den Rücken und ergriff im Promiflash-Interview Partei für die Musikerin: "Sie muss ja auch Geld verdienen. Sie will dem Kind ja auch ein Leben bieten können."

Starpress/WENN.com Lorenz Büffel und Melanie Müller im Bierkönig

Starpress/WENN Melanie Müller im Bierkönig auf Mallorca

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müller mit ihrer Tochter Mia Rose

