Nach Hylase: Lisha Savages Gesicht fiel "komplett zusammen"

Lisha Savage (39) hat in den letzten Monaten eine drastische Veränderung durchgemacht. Die Reality-TV-Darstellerin entschied sich, die Filler in ihrem Gesicht auflösen zu lassen. Doch der Eingriff hatte unerwartete Nebenwirkungen: Mithilfe von Hylase wurden die Filler abgebaut, jedoch griff das Enzym auch ihr natürliches Kollagen an. Auf Instagram zeigte Lisha nun ein Vorher-Nachher-Bild und erklärte ihren Fans, wie der Prozess ihr Gesicht förmlich "hat einfallen lassen". Dies sei zwar eine bekannte, aber oft verschleierte Gefahr bei solchen Eingriffen. "Ich wusste, dass ich komplett einfallen werde", schrieb sie ehrlich in ihrer Story.

Die Behandlung sei alles andere als einfach gewesen. Ganze acht Monate habe der Prozess in Anspruch genommen, in denen Lisha mit den Folgen zu kämpfen hatte. Ihre Haut war durch den jahrelangen Einsatz von Fillern stark überdehnt, und das Einfallen des Gesichts habe sie stark belastet. Die Influencerin habe Termine und Dreharbeiten abgesagt und es gehasst, das Haus zu verlassen. "Ich bin fast in eine Depression verfallen", berichtet Lisha offen. Doch mittlerweile hat sie gegen die Folgen angekämpft und ihr Gesicht mit einem Produkt aufbauen lassen, das die natürliche Kollagenbildung fördert.

Bereits mit 19 Jahren ließ Lisha sich zum ersten Mal Filler in ihre Lippen injizieren. Ihr Partner Lou, mit dem die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin seit 2010 gemeinsam durchs Leben geht, unterstützt sie bei ihrem Weg hin zu mehr Natürlichkeit. "Ich find's cool, dass sie jetzt mehr in die seriöse Richtung gehen will. Dass sie feiner aussehen will – und nicht so pornomäßig!", erklärte er im Gespräch mit RTL. Auch Lou möchte sich mittlerweile seine Hyaluron-Filler auflösen lassen.

Lisha Savage

Lisha Savage Vorher-Nachher-Foto

Lou und Lisha, TV-Pärchen

